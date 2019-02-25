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Молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці

Lite » Мода 25.02.2019 - 21:36
Молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Тодоренко підкреслили, що виглядає вона чудово

Регіна Тодоренко після яскравої події у своєму житті – народження первістка Михайла (з'явився на світ на початку грудня 2018) досить активно знову "вливається" в будні шоу-бізу. Відома ведуча взялася за зйомки нових блогів і передач. Наприклад, вийшов другий сезон шоу "Мейкаперы" на телеканалі "Пятниця".

При цьому Регіна, яка раніше показала "домашнього" Топалова, все частіше постить різні знімки і відео на своїй instagram-сторінці, чим неймовірно радує своїх шанувальників. Адже на останніх місяцях вагітності Тодоренко все рідше і рідше "виходила в ефір", змушуючи фоловерів переживати.

Так, нещодавно Регіна опублікувала нове яскраве фото, на якому позуємо в стильному костюмі. На Тодоренко – піджак "з чоловічого плеча" (до речі, це мегатренд весни 2019). А також дуже коротка міні-спідниця насиченого коричневого кольору. Образ доповнює червона блуза під горло. На ніжках – ще один тренд цього сезону, а саме – масивні кросівки.

Зачіска — "мальвіна" з пучком на верхівці. А також макіяж з акцентом на очі і губи.

Стильна Регіна Тодоренко

Стильна Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

І все ж найбільше на фото привернули увагу шанувальників стрункі ніжки їхньої улюблениці. Багато відзначили, що вона виглядає шикарно.

  • "Ніжки – агонь"
  • "Ноги приголомшливі"
  • "Просто шикарна"
  • "Регіна, відмінний образ"
  • "Прекрасна Регіна!"
  • "У відмінній формі! Розумничка!"
  • "Класна зачіска"
  • "Розумниця і красуня!"
  • "Шикарний мейк"

Нагадаємо, що до цього Тодоренко заінтригувала прихильників своїми "наполеонівськими" планами на майбутнє.

Ще раніше Регіна Тодоренко відверто зізналася в б'юті-недоліках. При цьому телеведуча усіляко намагається надолужити прогалину в знаннях.

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