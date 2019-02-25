Молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці

Шанувальники Тодоренко підкреслили, що виглядає вона чудово
Регіна Тодоренко після яскравої події у своєму житті – народження первістка Михайла (з'явився на світ на початку грудня 2018) досить активно знову "вливається" в будні шоу-бізу. Відома ведуча взялася за зйомки нових блогів і передач. Наприклад, вийшов другий сезон шоу "Мейкаперы" на телеканалі "Пятниця".
При цьому Регіна, яка раніше показала "домашнього" Топалова, все частіше постить різні знімки і відео на своїй instagram-сторінці, чим неймовірно радує своїх шанувальників. Адже на останніх місяцях вагітності Тодоренко все рідше і рідше "виходила в ефір", змушуючи фоловерів переживати.
Так, нещодавно Регіна опублікувала нове яскраве фото, на якому позуємо в стильному костюмі. На Тодоренко – піджак "з чоловічого плеча" (до речі, це мегатренд весни 2019). А також дуже коротка міні-спідниця насиченого коричневого кольору. Образ доповнює червона блуза під горло. На ніжках – ще один тренд цього сезону, а саме – масивні кросівки.
Зачіска — "мальвіна" з пучком на верхівці. А також макіяж з акцентом на очі і губи.
Стильна Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
І все ж найбільше на фото привернули увагу шанувальників стрункі ніжки їхньої улюблениці. Багато відзначили, що вона виглядає шикарно.
Нагадаємо, що до цього Тодоренко заінтригувала прихильників своїми "наполеонівськими" планами на майбутнє.
Ще раніше Регіна Тодоренко відверто зізналася в б'юті-недоліках. При цьому телеведуча усіляко намагається надолужити прогалину в знаннях.