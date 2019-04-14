Зводиш з розуму: Тіна Кароль стурбувала шанувальників хвилюючим фото

Тіна Кароль майстерно розбурхує уяву шанувальників своїми вишуканими і чуттєвими образами. Пікантні вбрання змінюються підкреслено-елегантными, які роблять акцент на жіночності і тендітності поп-діви. Мережа з цікавістю розглядає її look'і і обговорює дизайнерів і бренди, що любить носити зірка. Тіна зізнається, що в повсякденному житті зовсім невибаглива у виборі одягу, а розкішні вбрання береже для сцени і виходів у світ. Так, зірка опублікувала в Instagram знімок в ефектній сукні зі спільного кліпу з гуртом "Бумбокс" на новий трек "Безодня". Правда, кадр не на жарт стурбував її фанів.

Чарівна співачка позує в червоній сукні міді з дрібним квітковим принтом. Пікантності її вбранню додає шнурівка в області декольте і розбурхує уяву розріз до стегна, що оголяє стрункі ноги поп-діви.

Щоправда, приводом понервувати для шанувальників став не зовнішній вигляд їх улюблениці, хоча багато з них зазначили, що Тіна безстрашно позує у літньому одязі у холодному знімальному павільйоні. Її колега і партнер по дуету Андрій Хливнюк розповів, як артистка стійко витримала 8-годинну зміну і навіть не поскаржилася на умови роботи!

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Найбільше їх спантеличили вузькі монорейки, на яких стоїть Тіна. Швидше за все, на них пересувалося обладнання під час зйомок кліпу. Фани зірки попросили її більше не позувати в настільки небезпечній локації, адже вони дуже турбуються за свого кумира.

Звичайно ж, не обійшлося і без традиційних компліментів на адресу прекрасної Тіни, яка в черговий раз полонила серця підписників своєю красою.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Не холодно в літньому платтячку?", "Саме гарне фото! Тіна, так тримати!", "Жіночна натура зі сталевим характером. Сила в кожній позі і русі», «А навіщо там рейки?", "Я переживаю, не стій", "Ах, ці ноги... Зводили з розуму багатьох", "Тіна, терміново повітря, це занадто шикарно", "Знову в холодному павільйоні в літньому платті стоїш?", "Що, знову в холодному павільйоні в літньому платтячку ходимо?", "Тіна, коли чекати ще чогось нового? Зведи вже нас з розуму остаточно", "Тін, на рейках стояти небезпечно", "Я, звичайно, розумію - ти красива і всі справи, але на рейках стояти я забороняю", - писали стурбовані коментатори

Тіна Кароль вийшла у світ в розкішній напівпрозорій сукні з рюшами й оборками від бренду Kristian Aadnevik.