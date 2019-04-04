Тіна Кароль та гурт Бумбокс представили кліп "Безодня"

Фото: Тіна Кароль і Андрій Хливнюк (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль вперше заспівала в дуеті

Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників новою піснею "Безодня", яку вона записала разом з групою Бумбокс. Сьогодні, 4 квітня, в мережі опублікували цей кліп.

У новому кліпі Тіна Кароль знялася в червоній сукні з відкритими плечима, а лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в темному одязі і сірій шапці. Режисером кліпу виступив Станіслав Гуренко.

Варто зазначити, що пісня "Безодня"- це перший творчий тандем співачки разом з групою "Бумбокс". Крім того, це перша дуетна пісня за всю її творчу історію.

Відео: YouTube/familyboombox

Ідея несподіваного дуету належить лідеру групи Андрію Хливнюку. Він розповів, що "Безодня" - це не просто пісня, а скоріше сукупність двох різних світоглядів в одному цілому.

"Тіна Кароль змогла дати пісні саме той тембральный і емоційний окрас, який я представляв, коли писав її", - зазначив Хливнюк.

Вокаліст "Бумбоксу" також зазначив, що Тіна відразу погодилася на дует, і їх співпраця була легким.

"Безодня"- це історія про зрілої любові, історія якої зустрілися дві людини, і музика дає їм відповіді на всі питання.

Варто зазначити, що користувачі мережі в захваті від нової пісні.

"Спасибі за таку магічну пісню. Я, як зазвичай, "тащуся" від голосу Тіни";

"Боже мій, пісня просто на повторі. Я не можу зупинитися";

"Просто нереально. Тіна, дуже класно вступила";

"Неймовірна пісня, неймовірний дует. Ця пісня підніметься в топ! Тіна і Андрій ми пишаємося вами! Ви найкращі!!! Привіт з Росії";

"Голос Тіни просто творить магію! неймовірна робота! Спасибі! Надовго в плейлисті, а найголовніше - у серці";

"Люди, цей мінімалізм дуже сильно доповнив енергетику пісні. Як крик душі, крик від болю... крик, кричати про допомогу!";

"Зійшлися два титани, два лідера і просто зірвали всім дах!! Неймовірний дует, молодці"

"До мурашок, це щось неймовірне. Несподіваний дует, але такий кайфовий".

Нагадаємо, що чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням.

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