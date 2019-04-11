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Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень

Lite » Мода 11.04.2019 - 12:55
Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Відвертий образ співачки викликав справжній фурор

Українська поп-діва Тіна Кароль не перестає радувати своїх шанувальників - останнім часом артистка досить активно виходить у світ, демонструючи стильні жіночні образи, а крім того, недавно представила першу спільну роботу - дуетну пісню і кліп на пісню "Безодня" разом з групою Бумбокс. Днями співачка стала зіркою "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" в Києві, де вони з Андрієм Хливнюком виконали трек наживо.

Тіна справила справжній фурор на заході своїм вибором наряду - знаменитість блищала на сцені і за лаштунками в білій сукні з воланами і напівпрозорими вставками.

Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Ніжний і ефектний наряд від бренду Kristian Aadnevik за 340 тисяч гривень підкреслив фігуру співачки, а високий розріз – її стрункі ніжки.

Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривеньСама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень

Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Розкішний образ Кароль доповнила сережками від Balenciaga і босоніжками на високій золотистої шпильці, а також фірмовими локонами і червоною помадою.

 

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки прийшли в повний захват від такого шикарного і відвертого образу і засипали свою улюбленицю компліментами в коментарях, захоплюючись її красою і стилем.

  • "Неперевершено гарна. Аж очі засліплює від душі"
  • "Тінаа ти просто бомба"
  • "Богиня"
  • "Дуже красива. Прям вбила... "
  • "Неймовірна"
  • "Тииина,ти така гарнюща! неймовірно шалено красиве плаття,як воно тобі йде!"
  • "Неймовірна сукня!! Тіна прекрасне"
  • "Сонячна, весняна Тіна"
  • "Сяєш, малятко"
  • "Тіна ти сама досконалість"
  • "Сліпуче красива!"
  • "Тіна, ви неймовірна жінка"
  • "Шалено гарний образ!"
  • "Тіна, ти справжній ангел, що спустився з небес, щоб зробити цей світ кращим"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль полонила ніжним образом на Голосі країни 9.

Встояти перед спокусливою красунею не зміг навіть її зоряний колега Дзідзьо, який також опинився за лаштунками проекту. Під час зустрічі перед самим виходом співачки на сцену він заявил, що "страшно любить" її, за що отримав скромний повітряний поцілунок.

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