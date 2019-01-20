Весілля зірки "Танців з зірками": з'явилися яскраві фото нареченої

Ілюстративне фото (instagram.com/kot_jenya)

Фото вже облетіли мережу

Популярний український танцюрист і учасник ток-шоу "Танці з зірками" Євген Кот показав підписникам новий етап свого життя: він і Наталія Татаринцева одружилися. Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, артист лише опублікував фото рук, на безіменних пальцях яких красуються кільця. Шанувальники Кота поспішили привітати молоду сім'ю.

Фото: Євген Кот одружився (instagram.com/kot_jenya)

"Вітаю! Щастя вам", - сказала користувач Оксана Семчак.

"Взаєморозуміння і вічного вогню. Вітаю", - підкреслила юзер Катерина Білявська.

"Це чудово, коли створюються нові сім'ї", - сказала користувач Ганна Торгало.

Скріншот коментарів (instagram.com/kot_jenya)

У зв'язку з цією подією, рекомендуємо вам ознайомитися з барвистими фото нареченої Євгенія – Наталії Татаринцевої.

Фото: наречена Євгена Кота (instagram.com/tatarintseva_poledance)

Нагадаємо, український ресторатор і екс-учасник проекту Танців з зірками Микола Тищенко, який нині з дружиною Аллою Барановською і сином відпочиває в Таїланді, показав, яким повинен був бути справжній фінал проекту "Танці з зірками".

Також ми писали, що учасник проекту "Танці з зірками 2018" і екс-Холостяк Іраклі Макацария вирішив послідувати прикладу багатьох знаменитостей і поїхав на відпочинок в теплі краї.