Как Джеймс Бонд: звезда Танцев со звездами показал сексуальный торс на пляже

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

Иракли отправился на отдых в жаркий Таиланд

Участник проекта Танцы со звездами 2018 и экс-Холостяк Иракли Макацария, который откровенно рассказал о личной жизни, решил последовать примеру многих знаменитостей и уехал на отдых в теплые края. Грузинский бизнесмен выбрал для отпуска живописный Таиланд и порадовал поклонников яркими снимками в Instagram.

Иракли поделился целой серией "горячих" фото, на которых он позирует в одних лишь плавках или шортах, демонстрируя кубики пресса и сексуальное тело.

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

Один кадр очень напоминает знаменитую сцену из фильма о Джеймсе Бонде "Казино Рояль" - загорелый Макацария так же выходит из океана, заставляя женские сердца учащенно биться.

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

А так это выглядело в фильме.

Кадр из фильма "Казино Рояль"

"Продолжая свой отпуск я понял, что соскучился за солнцем и теплом. Именно поэтому дальше мы отправились отдохнуть на берегу океана в Таиланд. Здесь у меня нет шанса отвлечься на работу, чему я абсолютно не сопротивляюсь и получаю удовольствие от этой невероятной природы и жаркого солнца", - признался один из самых завидных холостяков.

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

Он также рассказал о том, как проводит отпуск - по словам Иракли, он любит быть активным даже на отдыхе. К слову, у него в планах - посетить место съемок фильмов о Бонде.

"Спокойный и размеренный отдых, честно говоря, надоедает достаточно быстро, если ты привык к активному образу жизни и постоянному движению. Но в Таиланде точно скучать не приходится – потрясающие пейзажи, маленькие кафе с очень вкусной едой, неизведанные далекие острова и просто неимоверная красота природы! Уже сходили на snorkeling, плавали в открытом море с рыбой из мультфильма Немо и акулами! Эмоции зашкаливают просто! Следующий маст ту визит – посетить остров, где снимали фильм Beach и James Bond. (Скучать не проходится) Набираемся сил и впечатлений, чтобы вернуться к рабочим будням, полными энергии!" - поделился Макацария.

Фото: Иракли Макацария (instagram.com/maqatsa)

Подписчики высоко оценили спортивную форму грузинского красавчика, о чем и сообщили в комментариях.

"Нереальный красавчик! Идеальное тело", "Именно красивые люди бывают одиноки,как ни странно это правда", "Иракли красавчик!!!", "Какой красавец", "Шикарный торс! так держать !!!", "На эту фигуру можно смотреть вечно", "Вау Ираклий у тебя такие мышцы. Прям за тобой ходят. Люблю твои танцы", - пишут восхищенные фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/maqatsa)

Напомним, ранее Иракли Макацария показал, с кем отдыхает в Грузии.

А также мы рассказывали о том, что Иракли Макацария признался в осуществлении "заветной мечты".