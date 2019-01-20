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Свадьба звезды "Танцев со звездами": появились красочные фото невесты

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2019 - 15:26
Свадьба звезды "Танцев со звездами": появились красочные фото невесты
Иллюстративное фото (instagram.com/kot_jenya)

Фото уже облетели сеть

Популярный украинский танцор и участник ток-шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот  показал подписчикам новый этап своей жизни: он и Наталья Татаринцева поженились. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, артист лишь опубликовал фото рук, на безымянных пальцах которых красуются кольца. Поклонники Кота поспешили поздравить молодую семью.

Свадьба звезды &quot;Танцев со звездами&quot;: появились красочные фото невесты

Фото: Евгений Кот женился (instagram.com/kot_jenya)

"Поздравляю! Счастья вам", - сказала пользователь Оксана Семчак.

"Взаимопонимания и вечного огня. Поздравляю", - подчеркнула юзер Екатерина Белявская.

"Это чудесно, когда создаются новые семьи", - сказала пользователь Анна Торгало.

Свадьба звезды &quot;Танцев со звездами&quot;: появились красочные фото невесты

Скриншот комментариев (instagram.com/kot_jenya)

В связи с этим событием, рекомендуем ознакомиться вам с красочными фото невесты Евгения – Натальи Татаринцевой.

 

Фото: невеста Евгения Кота (instagram.com/tatarintseva_poledance)

Напомним, украинский ресторатор и экс-участник проекта Танцев со звездами Николай Тищенко, котрый сейчас с женой Аллой Барановской и сыном отдыхает в Таиланде, показал, каким должен был быть настоящий финал проекта "Танцы со звездами".

Также мы писали, что участник проекта "Танцы со звездами 2018"  и экс-Холостяк Иракли Макацария решил последовать примеру многих знаменитостей и уехал на отдых в теплые края.

"Танцы со звездами": Иракли Макацария рассказал о тайной поддержке из Грузии "Он будет зажигательный": Тищенко проговорился о новогоднем подарке для жены
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