Свадьба звезды "Танцев со звездами": появились красочные фото невесты

Иллюстративное фото (instagram.com/kot_jenya)

Фото уже облетели сеть

Популярный украинский танцор и участник ток-шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот показал подписчикам новый этап своей жизни: он и Наталья Татаринцева поженились. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, артист лишь опубликовал фото рук, на безымянных пальцах которых красуются кольца. Поклонники Кота поспешили поздравить молодую семью.

Фото: Евгений Кот женился (instagram.com/kot_jenya)

"Поздравляю! Счастья вам", - сказала пользователь Оксана Семчак.

"Взаимопонимания и вечного огня. Поздравляю", - подчеркнула юзер Екатерина Белявская.

"Это чудесно, когда создаются новые семьи", - сказала пользователь Анна Торгало.

Скриншот комментариев (instagram.com/kot_jenya)

В связи с этим событием, рекомендуем ознакомиться вам с красочными фото невесты Евгения – Натальи Татаринцевой.

Фото: невеста Евгения Кота (instagram.com/tatarintseva_poledance)

Напомним, украинский ресторатор и экс-участник проекта Танцев со звездами Николай Тищенко, котрый сейчас с женой Аллой Барановской и сыном отдыхает в Таиланде, показал, каким должен был быть настоящий финал проекта "Танцы со звездами".

Также мы писали, что участник проекта "Танцы со звездами 2018" и экс-Холостяк Иракли Макацария решил последовать примеру многих знаменитостей и уехал на отдых в теплые края.