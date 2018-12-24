Супермодель Наомі Кемпбелл показала чесне фото без перуки

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

Останні роки модель ховала натуральне волосся під перукою

Знаменита супермодель 80-90-х Наомі Кемпбелл поділилася зі своїми шанувальниками чесним і сміливим знімком. На своїй сторінці в Instagram 48-річна зірка, яка останні роки приховувала проблеми з волоссям під перуками, опублікувала знімок без неї.

На селфі видно, що багаторічні завивки і укладки плачевно позначилися на зачісці "Чорної пантери" - залишилося лише коротке волосся з залисинами.

"Оголи все", - написала під фото Наомі, яку всі звикли бачити з довгим блискучим волоссям.

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

Шанувальники оцінили сміливість і чесність моделі і залишили під публікацією безліч коментарів зі словами підтримки і захоплення. Вони відзначили, що Кемпбелл - все одно королева, виглядає просто відмінно і попросили публікувати побільше таких фото.

Зазначимо, що про проблеми Наомі з волоссям стало відомо ще на початку 2000-х років, коли на фото стали помітні залисини на голові.

Нагадаємо, раніше 48-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для косметичного бренду. Модель вперше стала обличчям б'юті-бренду - косметичної марки NARS.

Зазначимо, що українська супермодель Аліна Байкова повністю оголилася на пікантному фото. Раніше дівчині приписували роман з Леонардо Дікапріо, проте вони просто дружать.

Ми також писали про те, що американська супермодель Емілі Ратаковски показала шанувальникам кадри зі своєю нової чуттєвої фотосесії.

Топ-6 суперечливих образів Кейт Міддлтон (фото: РБК-Україна)