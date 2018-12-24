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Супермодель Наоми Кэмпбелл показала честное фото без парика

Lite » Звезды 24.12.2018 - 12:27
Супермодель Наоми Кэмпбелл показала честное фото без парика
Фото: Наоми Кэмпбелл (instagram.com/naomi)

Последние годы модель прятала натуральные волосы под париком

Знаменитая супермодель 80-90-х Наоми Кэмпбелл поделилась со своими поклонниками честным и смелым снимком. На своей странице в Instagram 48-летняя звезда, которая последние годы скрывала проблемы с волосами под париками, опубликовала снимок без него. 

На селфи видно, что многолетние завивки и укладки плачевно сказались на прическе "Черной пантеры" - остались лишь короткие волосы с залысинами.

"Обнажи все", - написала под фото Наоми, которую все привыкли видеть с длинными блестящими волосами.

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала честное фото без парика

Фото: Наоми Кэмпбелл (instagram.com/naomi)

Поклонники оценили смелость и честность модели и оставили под публикацией множество комментариев со словами поддержки и восхищения. Они отметили, что Кэмпбелл - все равно королева, выглядит просто отлично и попросили публиковать побольше таких фото.

Отметим, что о проблемах Наоми с волосами стало известно еще в начале 2000-х годов, когда на фото стали заметны залысины на ее голове.

Напомним, ранее 48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда. Модель впервые стала лицом бьюти-бренда - косметической марки NARS. 

Отметим, что украинская супермодель Алина Байкова полностью обнажилась на пикантном фото. Ранее девушке приписывали роман с Леонардо ДиКаприо, однако они просто дружат.

Мы также писали о том, что американская супермодель Эмили Ратаковски показала поклонникам кадры со своей новой чувственной фотосессии. 

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Для журнала Playboy впервые снялась лысая модель 48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда
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