Супермодель Ірина Шейк засвітилася в Мадриді в елегантному образі

Фото: Ірина Шейк (instagram.com/Irinashayk)

32-річна модель знаходиться в прекрасній формі

Відома супермодель Ірина Шейк, яка нещодавно знялася в гарячій фотосесії, порадувала шанувальників новим елегантним образом. Вона приїхала до Мадрида на відкриття іспанського бренду Porcelanosa. 32-річна маннекенниця вкотре продемонструвала бездоганне відчуття стилю і струнку фігуру.

Знімок зі світської події модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона позує в чорному оксамитовому платті з намистинами і демонструє сліпучу посмішку. В руках красуня тримає елегантний клатч.

Фото: Ірина Шейк в Мадриді (instagram.com/irinashayk)

Зазначимо, що під фото Ірина отримала як завжди безліч захоплених коментарів і компліментів. Шанувальники пишуть, що вона бездоганна і чудова.

"Любов моя", - написав bretelle.ru.

"Шикарна", - зазначив it.meow.

"Я люблю тебе", - прокоментував shokirov.

"Красавица", - написала ipecherskaya85.

Скріншот коментарів (instagram.com/irinashayk)

Як раніше повідомлялося, відома російська супермодель Ірина Шейк знялася в новій гарячій фотосесії для журналу V Magazine.

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