Супер стильні красуні: Лілія Ребрик вийшла у світ з 6-річною донькою Діаною (фото)

Що мама, що донька - обидві стильні і дуже яскраві красуні

Лилия Ребрик, которая ранее похвасталась своим любимым блюдом, достаточно часто "выводит" свою семью в свет. Известная актриса и телеведущая с удовольствием посещает различные светские мероприятия, вечеринки и презентации в компании своего мужа (танцор Андрей Дикий) и старшей дочки. Младшенькая Полинка, конечно же, пока что со звездными родителями не "гуляет" – малышка появилась на свет в конце апреля 2012.

Зато 6-летняя Диана – уже настоящая маленькая "светская львица". Девочка вместе со звездной мамы часто попадает в объективы фотографов. Так и недавно, Лилия Ребрик с дочкой посетила презентацию нового мультфильма.

При этом Лилия с дочкой блистали в очень нарядных и стильных образах. Лилия Ребрик выбрала платье лилового цвета с пышной юбкой и оригинальными рукавами. Талию подчеркивает широкий тканевый пояс черного цвета. На ножках – черные колготки и такие же черные ботинки.

Диана также не отстает от мамы. На девочке – черное платьице и белая рубашка. Образ дополняют серебристые кроссовки и обруч для волос с декоративными ушками.

Лилия Ребрик с дочкой Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Моя супутниця сьогодні на допрем’єрному показі мультфільму "Диво-парк", де я дублювала СуперМаму", — подписала яркие фото Ребрик.

Подписичков телеведущей ее новый семейный выход очень порадовал. Все же после рождения второго ребенка Лилия Ребрик взяла себе небольшой перерыв и редко появлялась на вечеринках.

Многие поклонники актрисы в очередной раз отметили, что Диана очень похожа на маму. А также обе на фото – красотки.

"Прекрасные красоточки"

"Вы и правда супер мама"

"Куколки, красавицы улыбающиеся, позитивчики"

"Які ж ви суперові!"

"Ви найкращі"

"Лилия, Вы с дочкой - две красавицы! Замечательно смотритесь!"

"Дві красунечки!"

"Сукня дуже гарна"

"Красотки! Хочу на мультфильм"

Лилия Ребрик с дочкой Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала уникальное семейное фото с дочкой, мамой и бабушкой.

К слову, Лилия эксклюзивно для LITE также поделилась топ-6 рекомендациями по питанию, которые позволяют ей оставаться в роскошной форме.