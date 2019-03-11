Господиня: домашня Лілія Ребрик похвалилася своїм улюбленим блюдом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписниці, в коментарях до посту телеведучої, теж вирішили поділитися парочкою вишуканих рецептів

Телеведуча Лілія Ребрик, не тільки майстер прямих ефірів ранкового шоу на одному з українських каналів, танцівниця і гімнастка (деякі професійні трюки Лілія демонструє прямо на знімальному майданчику), актриса і прекрасна мама двох доньок, але і чудова господиня. Про це шанувальники знаменитості дізналися з її Instagram, в якому Лілія опублікувала фото всієї родини в домашній обстановці, і поділилася рецептом страви, яку просто обожнює.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мої улюблені млинці (тісто звичайне - борошно, яйця і молоко), а начинки можуть бути найрізноманітніші (і солодкі і солоні, і корисні і не дуже)", - розкрила секрет телеведуча, а щоб підтвердити свої слова - виставила фото власноруч приготованих млинців з начинкою.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, вона розповіла, чим полюбляє начиняти млинці.

"Сьогодні можна все! Навіть зі згущеним молоком. Але наші з Андрієм Диким улюблені - це: сир Філадельфія (намазати), шпинат нарізати і викласти шматочками слабосоленої сьомги. Ммммм .... Приємного апетиту!" - побажала шанувальникам господиня.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписниці в боргу не залишилися і написали в коментарях рецепти млинців та начинок, які люблять вони.

"Тертий сир з чорницею потім розігріти 10 сек. Смакота", - katrine_marianna

"Добрий вечір Лілія! Хочу висловити Вам своє захоплення як матері, господині, дружини. Хочу попросити Ваш точний рецепт тіста для млинців, ну і з начинкою, будь ласка", - alenahorsun

"днями всередину теплого млинця загорнула пару шматочків салямі тоненької, вся упаковка ковбаси відразу і пішла", - zolushkalena

"А ще авокадо додати!" - nataly_banit

"Я теж обожнюю саме з сиром і сьомгою, спробую ще шпинат покласти", - veraveronn

"1. Парфе з печінки (всередину млинців) на це кармелизона груша і горіхи. 2. Філадельфія, рукола, груша, черрі, сир брі. 3. Курка, в'ялені томати, арахіс і філадельфія", - marcysia281

"Сир, багато сиру)), курка відварена, яйця перепелині і волоський горіх", - alena_manzholii

"Господарка, матуся, які ви молодці, а наша сім'я любить з м'ясом і грибами, а якщо без начинки, то завжди макаємо в мед...всім смачного", - ekaterina21225

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча поділилася фото чотирьох поколінь сім'ї, показавши фото з донькою, мамою та бабусею.

А ще, Лілія Ребрик в студії ранкової передачі танцювала босоніж "місячну ходу".