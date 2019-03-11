Господиня: домашня Лілія Ребрик похвалилася своїм улюбленим блюдом

Підписниці, в коментарях до посту телеведучої, теж вирішили поділитися парочкою вишуканих рецептів
Телеведуча Лілія Ребрик, не тільки майстер прямих ефірів ранкового шоу на одному з українських каналів, танцівниця і гімнастка (деякі професійні трюки Лілія демонструє прямо на знімальному майданчику), актриса і прекрасна мама двох доньок, але і чудова господиня. Про це шанувальники знаменитості дізналися з її Instagram, в якому Лілія опублікувала фото всієї родини в домашній обстановці, і поділилася рецептом страви, яку просто обожнює.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
"Мої улюблені млинці (тісто звичайне - борошно, яйця і молоко), а начинки можуть бути найрізноманітніші (і солодкі і солоні, і корисні і не дуже)", - розкрила секрет телеведуча, а щоб підтвердити свої слова - виставила фото власноруч приготованих млинців з начинкою.
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Крім того, вона розповіла, чим полюбляє начиняти млинці.
"Сьогодні можна все! Навіть зі згущеним молоком. Але наші з Андрієм Диким улюблені - це: сир Філадельфія (намазати), шпинат нарізати і викласти шматочками слабосоленої сьомги. Ммммм .... Приємного апетиту!" - побажала шанувальникам господиня.
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписниці в боргу не залишилися і написали в коментарях рецепти млинців та начинок, які люблять вони.
Нагадаємо, що нещодавно телеведуча поділилася фото чотирьох поколінь сім'ї, показавши фото з донькою, мамою та бабусею.
А ще, Лілія Ребрик в студії ранкової передачі танцювала босоніж "місячну ходу".