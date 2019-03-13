Супер стильні красуні: Лілія Ребрик вийшла у світ з 6-річною донькою Діаною (фото)

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Що мама, що донька - обидві стильні і дуже яскраві красуні

Лілія Ребрик, яка раніше похвалилася своїм улюбленим блюдом, досить часто "виводить" свою сім'ю у світ. Відома актриса і телеведуча з задоволенням відвідує різні світські заходи, вечірки та презентації в компанії свого чоловіка (танцюрист Андрій Дикий) і старшої доньки. Молодшенька Полінка, звичайно ж, поки що із зірковими батьками не "гуляє" – дівчинка з'явилася на світ в кінці квітня 2012.

Зате 6-річна Діана – вже справжня маленька "світська левиця". Дівчинка разом зі зірковою мамою часто потрапляє в об'єктиви фотографів. Так і нещодавно, Лілія Ребрик з донькою відвідала презентацію нового мультфільму.

При цьому Лілія з донькою блищали в дуже ошатних і стильних образах. Лілія Ребрик вибрала сукню бузкового кольору з пишною спідницею і оригінальними рукавами. Підкреслює талію широкий тканий пояс чорного кольору. На ніжках – чорні колготки і такі ж чорні черевики.

Діана також не відстає від мами. На дівчинці – чорне платтячко і біла сорочка. Образ доповнюють сріблясті кросівки і обруч для волосся з декоративними вушками.

Лілія Ребрик з донькою Діаною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Моя супутниця сьогодні на допрем'єрному показі мультфільму "Диво-парк", де я дублювала СуперМаму", — підписала яскраві фото Ребрик.

Підписників телеведучої її новий сімейний вихід дуже порадував. Все ж після народження другої дитини Лілія Ребрик взяла собі невелику перерву і рідко з'являлася на вечірках.

Багато шанувальників актриси в черговий раз відзначили, що Діана дуже схожа на маму. А також обидві на фото – красуні.

"Прекрасні красуні"

"Ви і правда супер мама"

"Лялечки, усміхнені красуні, позитивчики"

"Які ж ви суперові!"

"Ви найкращі"

"Лілія, Ви з донькою - дві красуні! Чудово виглядаєте!"

"Дві красунечки!"

"Сукня дуже гарна"

"Красуні! Хочу на мультфільм"

Лілія Ребрик з донькою Діаною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею.

До речі, Лілія ексклюзивно для LITE також поділилася топ-6 рекомендаціями по харчуванню, які дозволяють їй залишатися в розкішній формі.