Супер парочка: дочка Олі Полякової вперше засвітила бойфренда

15-річна Маша розсекретила свого коханого хлопця
Дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова, ще на початку карантину інтригувала шанувальників натяками на те, що у неї з'явився новий хлопець. Її зіркова мама підтвердила – у дівчини дійсно є коханий, але до її захоплень вона поки всерйоз не ставитися. Адже розуміє, що це поки лише юнацька закоханість. Зате ось Маша, як усі підлітки, вже почала бунтувати і навіть втекла з коханим заміського будинку кататися на квадроциклах, а також почала палити і навіть посварилася зі співачкою. Так, дочка Олі вирішила показати, як виглядає її новий обранець і вперше опублікувала фото з ним.
На знімку погано видно обличчя парочки, адже їх приховують респіратори. Маша і її бойфренд притискаються один до одного і триматися за руки, роблячи селфі. Примітно, що молодий чоловік вище доньки зірки, він худорлявий і має подовжену стрижку. На фото дівчина вирішила нее позначати хлопця.
"Моя любов", – англійською коротко і ємко підписала вона кадр.
Маша Полякова з хлопцем (фото: instagram.com/mashapolyakova)
На Машу тут же звалився шквал запитань – її почали розпитувати про нового коханого і навіть намагатися його вичислити, а також попросили показати фото без масок.
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Раніше Оля Полякова зізналася, що била свою старшу дочку Машу і пояснила, за що.
Автор: Lite