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Машку я била колись: Оля Полякова шокувала визнанням про стосунки з дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 10:57
Машку я била колись: Оля Полякова шокувала визнанням про стосунки з дочкою
Фото: Оля Полякова з донькою Машею (instagram.com/polyakovamusic)

Після появи молодшої доньки співачка перестала вдаватися до рукоприкладства

Оля Полякова активно розважає своїх шанувальників на карантині - співачка часто проводить прямі ефіри із зірковими гостями. Нерідко ці бесіди виходять досить відвертими, причому з обох сторін - так, нещодавно "Королева ночі" проговорилася про гучний скандал зі Світланою Лободою. А під час розмови по душам з актрисою Ольгою Сумською та гри "Правда або дія" артистка зізналася, що колись піднімала руку на старшу дочку Машу.

За словами Олі, зараз вона більше так не робить.

"Я мати непослідовна, каюсь, і тому Аліса в мене така розбещена. З Машею працювала маніпуляція, з нею працював шантаж і рукоприкладство: їй можна було дати по голові, і вона приходила в себе. Машку я била колись, більше не б'ю", - розповіла Полякова.

За словами співачки, піднімати руку на дітей вона відучилася завдяки темпераментному характеру молодшої дочки, 9-річної Аліси. Маші ж зараз вже 15 років і вона пробачила маму.

"Коли народилася Аліса, я зрозуміла: те, що працювало з Машею, з цією взагалі не працює. Цю не можна було вдарити: якщо б я її вдарила, вона пішла б з дому назавжди. Це така дитина. Якщо Маша мене могла пробачити, то ця мене не пробачить ніколи. І я зрозуміла, що якщо не можу бити одну, то можу не бити і другу", - сказала Оля.

Машку я била колись: Оля Полякова шокувала визнанням про стосунки з дочкою

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

Зірка зізналася, що винесла з усього цього урок для себе.

"Я більше ніколи не б'ю дітей. Я взагалі вважаю, що наші діти нам даються, щоб якось нас вчити бути матерями", - підсумувала Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова поділилася найважливішим правилом "вічної" молодості і краси.

Теги Новини України Оля Поляковадочь
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