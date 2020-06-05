Супер парочка: дочь Оли Поляковой впервые засветила бойфренда

15-летняя Маша рассекретила своего любимого парня
Дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова, еще в начале карантина интриговала поклонников намеками на то, что у нее появился новый парень. Ее звездная мама подтвердила – у девушки действительно есть возлюбленный, но к ее увлечениям она пока всерьез не относиться. Ведь понимает, что это пока лишь юношеская влюбленность. Зато вот Маша, как все подростки, уже начала бунтовать и даже сбежала с любимым из загородного дома кататься на квадрациклах, а также начала курить и даже поругалась с певицей. Так, дочь Оли решила показать, как же выглядит ее новый избранник и впервые опубликовала фото с ним.
На снимке плохо видно лица парочки, ведь их скрывают респираторы. Маша и ее бойфренд прижимаются друг к другу и держаться за руки, делая селфи. Примечательно, что молодой человек выше дочери звезды, он худощавый и носит удлиненную стрижку. На фото девушка решила не отмечать парня.
"Моя любовь", – на английском коротко и емко подписала она кадр.
Маша Полякова с парнем (фото: instagram.com/mashapolyakova)
На Машу тут же обрушился шквал вопросов – ее стали расспрашивать о новом возлюбленном и даже пытаться его вычислить, а также попросили показать фото без масок.
Скриншот комментариев
Ранее Оля Полякова призналась, что била свою старшую дочь Машу и пояснила, за что.
Автор: Lite