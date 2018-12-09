Суддя Х-фактор заспівав свій хіт в прямому ефірі шоу

Олег Винник, який є одним з членів журі вокального шоу Х-фактор 8, заспівав третьому прямому ефірі проекту.

На початку ведучий Андрій Бідняків нагадав артисту, що він якось обмовився про бажання заспівати у супроводі симфонічного орекстру. На що Винник став "відмовлятися".

Проте публіка почала підтримувати Беднякова і з оплесками попросила вийти Олега і заспівати пісню.

Співак не довго думаючи виконав побажання залу і заспівав свій хіт "Ніно".

Кадр з відео

Відзначимо, що в третьому прямому ефірі шоу Х-фактор також виступила популярна група KAZKA, виконавши свою нову пісню "Плакала".

Група KAZKA стала відкриттям 8 сезону вокального шоу Х-фактор на СТБ і відразу після проекту вони підкорили світові хіт-паради, а також здобули перемогу на головній музичній премії країни М1 Music Awards у номінаціях "Прорив року" і "Хіт року". У третьому прямому ефірі 9 сезону KAZKA повернулася на Х-фактор, щоб виконати для шанувальників проекту свої хіти.

Група KAZKA. Фото: Прес-служба СТБ

А також цей ефір виконав мрію більшості учасників, адже вони виступали в супроводі симфонічного оркестру.

Нагадаємо, раніше Олег Винник відреагував на звання "Співця року".

До речі, ми писали про те, що Олег Винник зібрав аншлаг у Білорусі.

Нагадаємо, відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів, як умовив Олега Винника знятися в кіно.

Відео: РБК-Україна