"Я благодарен за искренность": Олег Винник собрал аншлаг в Беларуси

Фото: Олег Винник (коллаж РБК-Украина)

Зрители подпевали строки любимых песен, танцевали, аплодировали стоя

Любимец женщин, популярный украинский певец Олег Винник, который получил необычный презент в Бердянске, выступил на главной сцене Беларуси - минском Дворец Республики.

Атмосфера на концерте была очень душевной - зрители подпевали строки любимых песен, танцевали, аплодировали стоя и долго не отпускали певца.

"Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Беларусь. С самого первого приезда ощущаю здесь уважительное и невероятно теплое отношение к себе, это очень ценно", - отметил музыкант.

Фото: Олег Винник (пресс-служба артиста)

Билеты на выступление Винника в Минске раскупили за несколько недель до концерта. Площадка, которую собирает далеко не каждый исполнитель, была абсолютно заполнена.

"Я наслаждался публикой в зале. Белорусы долго присматриваются, оценивают. Поэтому мне очень приятно, что меня полюбили и приняли. Я благодарен Минску за гостеприимство и искренность", - поделился впечатлениями судья Х-фактор 9.

Фото: Олег Винник (пресс-служба артиста)

Отметим, Олег Винник уже не впервые выступает в Беларуси. В частности, минувшим летом певец представил родную страну в рамках Дней культуры Украины в Минске, Гомеле и Александрии, а также на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске.

Напомним, ранее Олег Винник устроил в Киеве феерическое шоу. Шоу "Ты в курсе" стало итогом многомесячной работы артиста и его команды Исполнитель поразил зрителей ярким световым шоу и спецэффектами, для чего было установлено 120 тонн декораций, 800 световых приборов.

Мы также писали о том, что Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.Певец заявил, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку.

Кстати, известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как уговорил Олега сняться в кино.

Видео: РБК-Украина