Не судіть строго: Дорофєєва показала секрети яскравого макіяжу з акцентом на очі (відео)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя записала дуже докладний відео

Прямі ефіри стали справжньою панацеєю для українських селебретіс. Адже на період карантину зірки виявилися не тільки в домашньому ув'язненні, але і без роботи! Концерти, вечірки та презентації скасовані до 24 квітня. Щоб хоч якось підтримувати зв'язок з шанувальниками, знаменитості активно освоюють можливості соцмереж. Надя Дорофєєва, як і багато її колег, також вирішила вийти у прямий ефір на своєму instagram-сторінці. Экс-солістка групи "Время и Стекло" вирішила зайняти "мейкап-нішу". Днями Дорофєєва показала, як робить макіяж.

При тому макіяж Дорофєєва зробила з акцентом на очі, використовуючи коричневі тіні. Співачка заспокоює, якщо у вас раптом не виявиться під рукою тіней, використовуйте коректор для контуринга. Також Надя зазначила, що любить максимально натуральний макіяж.

З самого початку Надя ділиться лайфхаком. Дівчина зізнається, що у неї шкіра відноситься до жирного типу. Тому перед нанесенням косметики Дорофєєва промакивает шкіру серветкою матуючої.

В якості основи для макіяжу очей Надя використовує консилер, який завдає і під око, і на рухому повіку. Надя практично не користується пензликами, завдаючи косметику подушечками пальців.

“Я не вмію професійно фарбуватися. Фарбуюся так, як навчилася, як підгледіла у інших блогерів і своїх візажистів. Тому не судіть мене строго", — попереджає співачка.

“В житті я взагалі не фарбуюся, тому що шкіра повинна відпочивати. А на концертах у турах я фарбуюся сама", — підкреслила Дорофєєва.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-сторінці Glam Wish.

Під час ефіру у Наді також запитали, чи не хоче вона бути блондинкою.

“Взагалі я люблю експериментувати і в теорії можу перефарбуватися в будь-який колір. Рік тому я була брюнеткою і через місяць я знову перефарбувалася", — відповідає Надя.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу. Зірка покроково продемонструвала на камеру, як робить трендовий нюдовый макіяж особи (макіяж без макіяжу), а також створила акцент на губах з темною помадою і ненав'язливо підкреслила очі кількома відтінками тіней.