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Легкий і красивий: Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу

Lite » Краса 31.03.2020 - 15:32
Легкий і красивий: Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка записала урок трендового макіяжу

Настя Каменських під час карантину не дає шанувальникам занудьгувати – вона проводити спільні онлайн-тренування, влаштовує вечірні "карантинники" з піснями і ділитися списком улюблених книг, фільмів та музичними збірками. Справа дійшла і до уроків макіяжу, адже співачці є, що розповісти шанувальникам. Так, вона "видала" свої секретні прийоми ефектного мейку і показала на практиці як "наводить красу" в новому відео.

Зірка покроково продемонструвала на камеру, як робить трендовий нюдовый макіяж обличчя (макіяж без макіяжу), а також створила акцент на губах з темною помадою і ненав'язливо підкреслила очі кількома відтінками тіней.

"Для дівчаток на карантині є одне прикольне заняття - практикуватися в макіяжі. Зараз набирає популярність макіяж без макіяжу. І тут я припасла для вас, красуні, кілька секретних прийомчиків", - заінтригувала артистка.

"Я наношу кремовий хайлайтер не зверху, а під тональний крем, на стандартні зони. Шкіра ніби світиться зсередини, але природний блиск. Тональний повинен був напівпрозорий і не матовий, тому що тоді користі від освітлення під ним буде мало. А ще краще використовувати BB крем.

Ми часто забувають про геніальний косметичний продукт - темно-коричневу туші. Вона повинна бути майже чорною, але не чорною. На віях практично не помітна, але очі відразу стають такими виразними і відкритими", - розкрила свої секрети вдалого мейку зірка.

"І моє найулюбленіше - бронзер. Головне - підібрати потрібний відтінок. Виділяю вилиці, гармонизирую лоб, веду по оку до скронь, трохи на лінію підборіддя і ледве торкаюся губ. Останнє потрібно робити маленьким пензликом, проходясь по контуру губ майже невагомо. Дуже важко не переборщити, тому попрактикуватися з цим вдома - саме те! Зробили мейк, можна і пофоткатися. А чим ще зайнятися? P. S. На відео - варіант легкого і красивого макіяжу", - поділилася туторіалом Настя.

Легкий і красивий: Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники подякували зірку за майстер-клас і поділилися своєю думкою про її макіяж. Не всім припав до душі результат Настиних зусиль, а багатоз фанів запевнили, що без мейкапу зірка виглядає куди краще.

  • Настя, Ви і без косметики гарнюня. Будьте природною. Альо за відео дякую, дівчатка полюбляють вдома у вільний час поексперементувати з косметикою
  • Красуня!
  • Помада жахлива
  • Без макіяжа краще. Ви дуже гарна
  • Симпатюля
  • Макіяж класний, але помада
  • Красу нічим не зіпсуєш, звичайно. Але мені без косметики сподобалося більше
  • Дуже гарний макіяж. Умничка
  • Писанная красуня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зачарувала зовнішністю без макіяжу і показала сімейний танець під новий хіт Потапа.

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