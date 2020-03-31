Легкий і красивий: Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка записала урок трендового макіяжу

Настя Каменських під час карантину не дає шанувальникам занудьгувати – вона проводити спільні онлайн-тренування, влаштовує вечірні "карантинники" з піснями і ділитися списком улюблених книг, фільмів та музичними збірками. Справа дійшла і до уроків макіяжу, адже співачці є, що розповісти шанувальникам. Так, вона "видала" свої секретні прийоми ефектного мейку і показала на практиці як "наводить красу" в новому відео.

Зірка покроково продемонструвала на камеру, як робить трендовий нюдовый макіяж обличчя (макіяж без макіяжу), а також створила акцент на губах з темною помадою і ненав'язливо підкреслила очі кількома відтінками тіней.

"Для дівчаток на карантині є одне прикольне заняття - практикуватися в макіяжі. Зараз набирає популярність макіяж без макіяжу. І тут я припасла для вас, красуні, кілька секретних прийомчиків", - заінтригувала артистка.

"Я наношу кремовий хайлайтер не зверху, а під тональний крем, на стандартні зони. Шкіра ніби світиться зсередини, але природний блиск. Тональний повинен був напівпрозорий і не матовий, тому що тоді користі від освітлення під ним буде мало. А ще краще використовувати BB крем.

Ми часто забувають про геніальний косметичний продукт - темно-коричневу туші. Вона повинна бути майже чорною, але не чорною. На віях практично не помітна, але очі відразу стають такими виразними і відкритими", - розкрила свої секрети вдалого мейку зірка.

"І моє найулюбленіше - бронзер. Головне - підібрати потрібний відтінок. Виділяю вилиці, гармонизирую лоб, веду по оку до скронь, трохи на лінію підборіддя і ледве торкаюся губ. Останнє потрібно робити маленьким пензликом, проходясь по контуру губ майже невагомо. Дуже важко не переборщити, тому попрактикуватися з цим вдома - саме те! Зробили мейк, можна і пофоткатися. А чим ще зайнятися? P. S. На відео - варіант легкого і красивого макіяжу", - поділилася туторіалом Настя.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники подякували зірку за майстер-клас і поділилися своєю думкою про її макіяж. Не всім припав до душі результат Настиних зусиль, а багатоз фанів запевнили, що без мейкапу зірка виглядає куди краще.

Настя, Ви і без косметики гарнюня. Будьте природною. Альо за відео дякую, дівчатка полюбляють вдома у вільний час поексперементувати з косметикою

Красуня!

Помада жахлива

Без макіяжа краще. Ви дуже гарна

Симпатюля

Макіяж класний, але помада

Красу нічим не зіпсуєш, звичайно. Але мені без косметики сподобалося більше

Дуже гарний макіяж. Умничка

Писанная красуня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зачарувала зовнішністю без макіяжу і показала сімейний танець під новий хіт Потапа.