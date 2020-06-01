Струнка матуся: 45-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в спокусливому купальнику

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка позує з сином

Єва Лонгорія – одна з найбільш активних зірок в мережі – поділилася новим постом. На знімку знаменита актриса позує разом з сином, якому невдовзі виповниться 2 роки. На фото Єва з'явилася в чорному купальнику, який показав, в якій чудовій формі перебуває 45-річна матуся. Стрункі ноги, тонка талія і накачані руки – ось результат багатогодинних тренувань актриси. На додаток до літнього образу вона зробила високий хвіст, а з аксесуарів віддала перевагу сережкам-кільцям, а також сонцезахисним окулярам. Малюка Лонгорія одягла у м'які сірі штани та білу футболку з принтом. Вони стоять посеред свого заміського маєтку, насолоджуючись теплими днями – вже майже літніми.

Нове фото зірки (фото: instagram.com/evalongoria)

Фото неймовірно порадувало шанувальників Єви, вони засипали зірку приємними словами і емодзі. Багато хто, в першу чергу, відзначив струнке тіло щасливої матусі та її красу. Також не обійшлося без компліментів заміському будинку зірки.

Люблю вас обох

Вау, Єва, у тебе найкрасивіші ноги в місті

Гаряча матуся

Ти така красива, посмішка тобі до лиця

Ти виглядаєш чудово в цьому купальнику, Єва. Ти чудова жінка

Такі милі! Ви обоє

Ти така красива

Милий маленький хлопець

Чорт, дівчина, твоя трава така ідеальна

Коментарі до посту (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва Лонгорія вперше стала мамою в 2018-му році. Сина Сантьяго Енріке вона народила від бізнесмена і власника великої медіакомпанії Хосе Антоніо Бастона, за якого вийшла заміж у 2016-му році. 45-річна знаменитість ніколи не страждала від надмірної скритністі і не прагнула приховати дитину від сторонніх очей. Так що шанувальники зірки бачили малюка буквально з перших днів його життя. За ці неповні два роки вони звикли до маси милих фото і зворушливих роликів. А з часом їх стає тільки більше.

До речі, Санті ніколи не боявся камери і з задоволенням позує знаменитої мами. Не виключено, що дитина і сам вибере зоряний шлях. Тим більше, що з такими батьками підтримка в світі шоу-бізнесу йому забезпечена.

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Автор: Lite