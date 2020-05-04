ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2020 - 19:37
Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина
Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка показала нові фото Санті

Єва Лонгорія – одна з найвідоміших зоряних мам, яка славиться любов'ю до кумедних фото сина. І зупинятися вона явно не збирається! Цього разу раз знімок був зроблений на природі, на тлі красномовних букв amor. Санті стоїть у повний зріст в білому костюмі: сорочці і вільного крою штанях, які доповнили кросівки. Малюк тримає в руках печиво і уважно дивиться в камеру. «Ангели існують», – написала Лонгорія під знімком.

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного синаНове фото Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанати зіркової матусі і її вже знаменитого в мережі сина почали писати приємні слова обом. Багато хто відзначив, що син Єви помітно підріс. А також, що він неймовірно схожий на своїх батьків, а саме – на маму.

  • Цей маленький хлопець просто дуже хороший!
  • Я знаю, що ти любиш білий колір, Єва. І він виглядає відмінно на обох з вас
  • Який солодкий малюк
  • Так, він такий – він маленький прекрасний ангел. Бог благословив вас, друзі
  • Цей маленький хлопчик Санті надто гарненький
  • Він такий чудовий
  • Такий гарненький, як і мама
  • Солодкий хлопчик
  • Він просто неймовірно гарненький

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного синаГарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного синаГарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина

Коментарі до посту Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз Єва показала ще кілька фото з недільної прогулянки з малюком. Цікаво, що вона і сама вибрала білий одяг. А тому виглядали вони з дитиною більш ніж гармонійно! Знаменита мама одягла укорочені штани, завужені донизу, спортивну курточку, а доповнила всі чорною бейсболкою.

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного синаГарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина

Санті з мамою на прогулянці (фото: instagram.com/evalongoria)

Разом з Санті вони гуляли, каталися на велосипеді і просто насолоджувалися сонячним днем. До речі, Лонгорія продемонструвала, що в якості захисту від палючих променів вона використовує окуляри (їх приміряв навіть Санті), а також крем від UV-променів – ним вона густо намазала обличчя малюкові.

Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного синаГарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного синаСанті захищений від сонця (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, влітку Санті виповниться 2 роки. Сама Єва зізнається, що їй не віриться, що дитина вже такий доросла. Свого первістка зірка «Відчайдушних домогосподарок» ніколи не приховувала від сторонніх, як роблять деякі зіркові мами. Навпаки: малюк зростає буквально на знімальному майданчику, а також на очах багатомільйонної армії шанувальників Лонгорії в мережі.

Стильна і струнка: 52-річна Ніколь Кідман блищить у зйомці для відомого глянцю У легінсах з портретом чоловіка: 50-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася спортивною фігурою в оригінальному вбранні
Новини України актрисаЄва Лонгорія
Styler
On Top