Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса поділилася новим образом

Єва Лонгорія останнім часом не упускає нагоди показати свою чудову фігуру. Нещодавно вона блищала в білому купальнику з високими вирізами на стегнах – відвертий пляжний образ вкотре змусив шанувальників переконатися, що Лонгорія знаходиться в бездоганній формі. А кілька годин тому вона показала черговий аутфіт, який варто повторити прийдешнім літом.

Єва в новому образі (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Єва одягла плаття-сорочку з тонким поясом на талії – така модель не виходить з моди який сезон. А в майбутньому літньому особливо модними будуть моделі з трендовим принтом – поздовжньою смужкою. Лонгорія обрала варіант з червоними і білими смугами. Гармонійно завершили образ яскраво-червоні босоніжки на високих підборах незвичайної форми. Образ актриси вийшов таким стильним, що шанувальники не могли стримати слів захоплення. Вони висловили захоплення від аутфіта, так і від взуття, яке Єва розробляла самостійно.

Актриса позує сидячи, закинувши ногу на ногу. І її струнка точена фігура, як завжди, привернула увагу мільйонної армії фанатів.

Прекрасне плаття та чудові босоніжки

Ти виглядаєш, як Вікторія Бекхем тут...

Люблю цей аутфіт, але, будь ласка, поділися посиланням на ці босоніжки

Я закохана в ці червоні туфлі

Ви прекрасні

Прекрасна

Ці червоні туфлі

Підбори такі милі

Приголомшливо красива, як завжди

Прекрасне малятко

Я в захваті від аутфіта, але ці туфлі просто – о боже!

Ти виглядаєш чудово. Сподіваюся, ти і твоя родина в безпеці і здорові

Ця жінка так красива і дивовижна

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, зірка вже заслужила статус ікони стилю нарівні з іншими відомими в мережі особистостями, включаючи давню подругу актриси Вікторію Бекхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Красуні стали справжніми фешн-блогерами, аудиторія яких тільки й чекає, коли дівчата підкинуть новий естетичний образ.

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Автор: Lite