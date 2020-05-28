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Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Lite » Мода 28.05.2020 - 18:34
Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса поділилася новим образом

Єва Лонгорія останнім часом не упускає нагоди показати свою чудову фігуру. Нещодавно вона блищала в білому купальнику з високими вирізами на стегнах – відвертий пляжний образ вкотре змусив шанувальників переконатися, що Лонгорія знаходиться в бездоганній формі. А кілька годин тому вона показала черговий аутфіт, який варто повторити прийдешнім літом.

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Єва в новому образі (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Єва одягла плаття-сорочку з тонким поясом на талії – така модель не виходить з моди який сезон. А в майбутньому літньому особливо модними будуть моделі з трендовим принтом – поздовжньою смужкою. Лонгорія обрала варіант з червоними і білими смугами. Гармонійно завершили образ яскраво-червоні босоніжки на високих підборах незвичайної форми. Образ актриси вийшов таким стильним, що шанувальники не могли стримати слів захоплення. Вони висловили захоплення від аутфіта, так і від взуття, яке Єва розробляла самостійно.

Актриса позує сидячи, закинувши ногу на ногу. І її струнка точена фігура, як завжди, привернула увагу мільйонної армії фанатів.

  • Прекрасне плаття та чудові босоніжки
  • Ти виглядаєш, як Вікторія Бекхем тут...
  • Люблю цей аутфіт, але, будь ласка, поділися посиланням на ці босоніжки
  • Я закохана в ці червоні туфлі
  • Ви прекрасні
  • Прекрасна
  • Ці червоні туфлі
  • Підбори такі милі
  • Приголомшливо красива, як завжди
  • Прекрасне малятко
  • Я в захваті від аутфіта, але ці туфлі просто – о боже!
  • Ти виглядаєш чудово. Сподіваюся, ти і твоя родина в безпеці і здорові
  • Ця жінка так красива і дивовижна

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, зірка вже заслужила статус ікони стилю нарівні з іншими відомими в мережі особистостями, включаючи давню подругу актриси Вікторію Бекхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Красуні стали справжніми фешн-блогерами, аудиторія яких тільки й чекає, коли дівчата підкинуть новий естетичний образ.

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Автор: Lite

Теги Новини України актрисаЄва Лонгорія
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