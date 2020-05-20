Мамин помічник: Єва Лонгорія влаштувала кулінарний "майстер-клас" маленькому синові

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка зворушила мережу

Єва Лонгорія поділилася новим зворушливим відео, де головним героєм виступив улюбленець публіки – син актриси Санті. Актриса вирушила на кухню, взявши в помічники малюка. Єва продемонструвала, як вчить дитину розбивати яйця: спочатку він робить це разом з мамою, а потім сам. Одягнений в кумедне вбрання: чорні штани і червоний светр з аплікацією, він виглядав неймовірно мило. Лонгорія для домашнього відео вибрала комфортний образ: біла майка, спортивні штани і кросівки. Макіяж Єва вирішила не наносити – але і без нього 45-річна знаменитість виглядала відмінно.

Єва і Санті за роботою (відео: instagram.com/evalongoria)

Мережа почала хвалити таланти маленького Сантьяго, а також захоплюватися, яка чудова мама Лонгорія. Багато хто також з радістю відзначив, що Єва розмовляє з дитиною на іспанській.

Я в захваті, що ти розмовляєш з ним на іспанській

Що за чудова мама!

Вчи його, поки він маленький

Фантастика... Я почала вчити дитину рано, як і ти. Це так весело

Найкраща мама назавжди! І Сантьяго такий милий!

О боже, це просто неймовірно мило!

Я в захваті, як ти вчиш його іспанській

Наймиліші

Відмінна робота, Санті!

Такий розумний!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, 19-го червня Сантьяго виповниться 2 роки. Лонгорія народила свого первістка від другого чоловіка – мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, який є власником великої медіакомпанії. Як і всі мами, Єва зізнається, що не може повірити, як швидко летить час.

Шанувальники також відзначають, як помітно підріс Санті. Сьогодні це вже не просто милий дитина, а справжня особистість. Малюк вже щосили демонструє свій характер і часто грає на камеру. Втім, він з перших днів звик до уваги публіки. Єва брала дитину з собою на знімальні майданчики і заходи. Так що він, цілком можливо, піде по стопах своєї знаменитої мами і стане зіркою. Як мінімум, популярність в мережі Imstagram йому точно забезпечена.

Автор: Міла Іванова