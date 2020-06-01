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Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.06.2020 - 17:32
Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике
Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда позирует с сыном

Ева Лонгория – одна из самых активных звезд в сети – поделилась новым постом. На красочном снимке знаменитая актриса позирует вместе с сыном, которому вскоре исполнится 2 года. На фото Ева предстала в черном купальнике, который показал, в какой отличной форме находится 45-летняя мамочка. Стройные ноги, тонкая талия и накачанные руки – вот результат многочасовых тренировок актрисы. В дополнение к летнему образу она сделала высокий хвост, а из аксессуаров отдала предпочтение серьгам-кольцам, а также солнцезащитным очкам. Малыша Лоргория нарядила в серые мягкие брюки и белую футболку с принтом. Они стоят посреди своего загородного поместья, наслаждаясь теплыми деньками – уже почти летними.

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Новое фото звезды (фото: instagram.com/evalongoria)

Фото невероятно порадовало поклонников Евы, они засыпали звезду приятными словами и эмодзи. Многие, в первую очередь, отметили стройное тело счастливой мамочки и ее красоту. Также не обошлось без комплиментов загородному дому звезды.

  • Люблю вас обоих
  • Вау, Ева, у тебя самые красивые ноги в городе
  • Горячая мамочка
  • Ты такая красивая, улыбка тебе к лицу
  • Ты выглядишь отлично в этом купальнике, Ева. Ты восхитительная женщина
  • Такие милые! Вы оба
  • Ты такая красивая
  • Милый маленький парень
  • Черт, девушка, твоя трава такая идеальная

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальникеСтройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Комментарии к посту (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева Лонгория впервые стала мамой в 2018-м году. Сына Сантьяго Энрике она родила от бизнесмена и владельца крупной медиакомпании Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016-м году. 45-летняя знаменитость никогда не страдала чрезмерной скрытностью и не стремилась утаить ребенка от посторонних глаз. Так что поклонники звезды видели малыша буквально с первых дней его жизни. За эти неполные два года они привыкли к массе милых фото и трогательных роликов. А с течением времени их становится только больше.

К слову, Санти никогда не боялся камеры и с удовольствием позирует знаменитой маме. Не исключено, что ребенок и сам выберет звездный путь. Тем более что с такими родителями поддержка в мире шоу-бизнеса ему обеспечена.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Ева Лонгорияактриса
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