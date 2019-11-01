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Страшно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили Хелловін

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.11.2019 - 18:31
Страшно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили Хелловін
Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сім'я повеселилася на славу

Вікторія і Девід Бекхем обожнюють сімейні свята, і Хелловін став ще одним приводом провести день разом. По всьому, Девід з дітьми готували знаменитій мамі сюрприз. Оскільки Вікторія опублікувала знімок, де позує її чоловік і діти в костюмах. А Девід в свою чергу запостив серію кадрів, як вони готуються до вечора.

Страшно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінДевід з дітьми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На фото, де вони фарбують один одного, він написав: «Робимо мейк-ап маминою косметикою, тсссс», «Прости, матусю, ми використали твою косметику». Сам екс-футболіст приміряв чорне вбрання з капюшоном, яке доповнили макіяж з білою шкірою і тінями під очима. Бруклін вбрався в костюм ув'язненого. Ромео в щось, що нагадує персонажа «Черепашки ніндзя», Харпер вибрала образ американської співачки Біллі Айлиш. І навіть пса вони вбрали в чорний костюм Бетмена. «Щасливого Хелловіна», – написав Девід. А Вікторія також опублікувала окреме фото і єдиною донькою і написала: «Харпер Севен любить Біллі Айлиш, а також виразний макіяж очей».

Страшно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінСтрашно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінСтрашно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили Хелловін

Страшно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінДіти повеселилися на славу (фото: instagram.com/davidbeckham)

Як відомо, у знаменитій родині Бекхем завжди панує ідилія. Пара з дітьми обожнює проводити разом вихідні і свята, а якщо планується вихід у світ, то вони також намагаються підтримати один одного. Наприклад, вся родина відвідує покази Вікторії, сидячи при цьому в першому ряду. А нещодавно Вікторія і Девід показали і пристрасть до однакових речей. Вони прийшли на урочистий вечір на честь 275-річчя аукціону Sotheby's у подібних чорних total луках, викликавши бурю захоплення у мережі.

Страшно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінСтрашно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінСтрашно щасливі: Вікторія та Девід Бекхем з дітьми гучно відзначили ХелловінДевід і Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

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