Ікона стилю і краси: 45-річна Вікторія Бекхем розкрила секрети ідеальної шкіри

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменита бізнес-вумен розкрила секрети краси

Вікторія Бекхем на цьому тижні – головна зірка світських хронік. Бізнес-вумен представила нову колекцію Victoria Beckham сезону весна-літо 2020, натхненну музикою і фільмами 70-х. Дизайнер експериментує з поєднанням строгих ліній і грою тканин і воланів, нейтральних відтінків з "кричущими" яскравими. Таким чином, команді вдалося зберегти ДНК бренду, але отримати нове звучання.

Вікторія на своєму шоу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ще один інфопривід – випуск дебютної лінії косметичного бренду Victoria Beckham Beauty. Зараз новинки вже можна придбати на офіційному сайті бренду. Поки вони розлітаються по світу, увага всіх б'юті-порталів прикута до Вікторії.

Вона встигла розповісти, що головні "позивні" марки: максимально чистий і прозорий склад, продукти, які підкреслять вашу індивідуальність. А розпочати вона вирішила з продуктів для створення макіяжу очей. Адже спокусливі вечірні і легкі денні smoky вже давно стали родзинкою її образу.

Вікторія нарешті представила світу першу колекцію макіяжу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Цікаво, що Вікторія підкреслила: вона не збирається випускати косметику для омолодження, так як вважає, що головне – не позбутися від зморшок, а "стати кращою версією себе". "У всіх є зморшки, і це нормально. Я хочу, щоб люди цінували себе", – ця цитата Вікторії вже розлетілася по мережі.

Тим не менш, сяючий зовнішній вигляд 45-річної Вікторії говорить про те, що вона в своєму догляді рухається у вірному напрямку. Як виявилося, крім регулярного грамотно побудованого догляду, у неї є й інші перевірені секрети. Без правильного харчування не обійшлося!

У всіх є зморшки, і це нормально, – впевнена Вікторія (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Свій раціон вона намагається будувати так, щоб у ньому було враховано баланс всіх необхідних елементів. Останнім часом Вікторія звернула увагу на важливість вживання достатньої кількості правильних жирів для сяючої шкіри. Щоб заповнити їх норму, вона щодня їсть 3-4 авокадо.

Перший крок до краси – харчування (фото: instagram.com/victoriabeckham)

З запаленнями і висипаннями відмінно бореться червона риба з омега-3 жирними кислотами. Лосося їй порадив вживати дієтолог, причому вранці і ввечері. За словами Вікторії, спочатку вона була в шоці, але потім побачила – це працює. Через місяць шкіра буквально відродилася.

Третій не менш важливий пункт – салонні процедури. Так, нещодавно голлівудський косметолог Лансер розповів, що порадив Вікторії процедуру під назвою "Зародок". На все обличчя наноситься маска на основі ікри, а на область навколо очей – перловий пил. Коштує таке задоволення недешево – близько $ 1,450.