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Стильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-луки

Lite » Мода 01.10.2019 - 19:31
Стильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-луки
Девід і Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham) 

45-річна бізнесвумен її чоловік блищать на вечорі sotheby's

Вікторія Бекхем не втомлюється вражати своїми стильними виходами і розкішним виглядом. Цього разу дизайнерка, відома пристрастю не тільки моди, але і до мистецтва, відвідала урочистий вечір на честь 275-річчя аукціону Sotheby's. До виставки, присвяченої Енді Уорхолу, вона особисто доклала руку. Компанію їй склав і коханий чоловік. Цікаво, що обоє вибрали чорні тотал-луки.

Стильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-луки

Вікторія, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія прийшла в стильних брюках свого улюбленого фасону: з завищеною талією і злегка розкльошених, з власної колекції. Така модель, на думку британської ікони стилю, робить вас візуально стрункішою. До них вона підібрала чорну блузу зі спущеною лінією плечей, з оборками в стилі фламенко і пишними рукавами. Взуття вона також вибрала улюблене – туфлі на запаморочливих шпильках. Як завжди відмінно на тлі однотонного лука виглядали контрастні деталі: яскраво-червоний манікюр і золотий годинник. Волосся вона прибрала в низький хвіст, а макіяж зробила в нейтральних відтінках продуктами з власної лінії.

Стильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-лукиСтильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-лукиПодружжя на вечорі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Коханий чоловік Вікторії Девід також вибрав чорний костюм: класичного крою штани і вільний піджак. Але він трохи розбавив образ білими деталями: білою футболкою і кедами. Виглядало чоловік і дружина дуже стильно і незвично, були в піднесеному настрої і багато позували фотографам.

Пізніше до них приєдналася давня подруга Вікторії – актриса Єва Лонгорія. Вона також приміряла вбрання авторства Вікторії Бекхем. Довге плаття з "зміїного" забарвлення з закритим верхом, довгими рукавами і плісированою спідницею вона доповнила човниками і клатчем кольору фуксії. "Який неймовірний сюрприз – несподіваний візит Єви Лонгорії! Виглядаєш чудово в VB! Люблю тебе", – написала зворушливе послання подргуе Вікторія.

Стильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-лукиСтильна парочка: Вікторія та Девід Бекхем демонструють бездоганні чорні тотал-лукиВікторія і Єва дорожать своєю дружбою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, якось в інтерв'ю виданню Vogue визнана ікона стилю зізналася, що чорний костюм – одна з п'яти улюблених нею речей на всі часи. У числі інших: бездоганного крою сорочка, джинси, щось із по-справжньому якісного трикотажу, а також ідеальна сукня.

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