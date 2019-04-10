Стільки вогню! Зваблива Настя Каменських спокусила спекотним фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала пікантний образ з кліпу на пісню Peligroso

Популярна співачка Настя Каменських вміє підігріти інтерес до себе і своєї творчості – її чуттєві образи і яскраві кліпи завойовують мільйонну аудиторію, а сама співачка впевнено рухається до заповітної мрії – статуетку "Греммі". Так, її свіжий гарячий кліп на ремікс хіта Peligroso з відомим латиноамериканським виконавцем De La Ghetto за короткий час зібрав понад 2 млн. переглядів! Настя постала перед глядачами з звабливих образах, а фото в одному зі своїх відвертих нарядів поділилася в Instagram.

Спекотна співачка позує у блискучій сукні відтінку сільвер. Вона прикрила екстремальне декольте руками, але її чуттєвий вираз обличчя, спокусливо рокриті вуста і злегка примружені яскраво нафарбовані очі створюють образ жінки-вамп, здатної підкорити одним тільки чарівним поглядом. Завиток волосся впав на обличчя артистки, а пануюча навколо напівтемрява і гра тіней лише надають кадру особливу атмосферність.

Шанувальники не змогли пройти повз таке вражаюче фото. Вони заспали Настю компліментами, не в силах мовчати про її звабливу красою.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Настя, яка ви красива! Такий зовнішності тільки позаздрити!", "Миленька і сексі виглядаєте!", "Ти гарна, соковита, гаряча", "Хороша і як ще!", "Дуже красива", "Сліпуча", "Настя, ну мамасіта! В тобі стільки вогню, що ти секс без голої попи! В очах стільки пристрасті, просто bang!" - писали захоплені коментатори.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських показала спільні кадри з репером і продюсером Потапом, а також порадувала новиною – вона записала новий трек українською!

До речі, Настя Каменських продовжує займатися спортом і підтримувати себе у формі. Вона показала спортивний фотосет, на якому зображена зі своїм тренером Андрієм Хомицьким. Примітно, що цей же коуч також тренує і Потапа, який схуд на 17 кг.