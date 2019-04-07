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Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2019 - 14:05
Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка "засвітилася" в компанії свого тренера

Популярна співачка Настя Каменських, незважаючи на щільний робочий графік, не припиняє займатися спортом, який давно став невід'ємною частиною її життя. Артистка навіть обзавелася власним брендом одягу NK Sport, а також сама із задоволенням носить речі з власної колекції. Так, в Instagram вона опублікувала цілу низку фото, зроблених під час пробіжки на свіжому повітрі в компанії її тренера Андрія Хомицкого і симпатичного чотирьохлапого друга.

Настя відображена у чорній спортивній куртці-анораці, легінсах та білій шапці з логотипом свого бренду. Розкішні локони артистки завбачливо зібрані в пучок.

"Я обожнюю свій спосіб життя! І з кожним днем стаю все краще і краще!" -  залишила Настя надихаючу підпис англійською мовою.

Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом

Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом

Настя Каменських на пробіжці (фото: instagram.com/kamenskux)

Уважні підписники відзначили, що Настя відмінно схудла, а її стрункій фігури можна тільки позаздрити.

Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Така худенька тут", "Така струнка і підтягнута. Головне - залишатися здоровою, активною та життєрадісною!", "Настя, виглядаєш просто шикарно. Молодець! Тримай себе у формі і далі!", "Настя, ти дуже схудла! Твоїй силі волі й твоєму прагненню можна позаздрити! Ти розумниця. Ти красива в будь-якій вазі. Головне, щоб тобі було комфортно!", "Красуня! Схудла ж як! Супер!", - писали коментатори.

Автором спортивної фотосесії виступила дружина Андрія, Ольга Хомицька. Також на сторінці тренера можна побачити ще пару фото з пробіжки разом зі співачкою.

Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом

Така худенька! Струнка Настя Каменських зачарувала спортивним фотосетом

Настя Каменських на пробіжці (фото: instagram.com/khomytskyi_official)

Раніше Настя Каменських розбурхала мережу фото в бежевому боді і високих лакових ботфортах.

До речі, Андрій Хомицький також є тренером продюсера і репера Потапа, який здивував шанувальників схудлим виглядом.

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