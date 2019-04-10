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Столько огня! Обольстительная Настя Каменских соблазнила томным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2019 - 11:17
Столько огня! Обольстительная Настя Каменских соблазнила томным фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала пикантный образ из клипа на песню Peligroso

Популярная певица Настя Каменских умеет подогреть интерес к себе и своему творчество – ее чувственные образы и красочные клипы завоевывают миллионную аудиторию, а сама певица уверенно движется к заветной мечте – статуэтке "Грэмми". Так, ее свежий горячий клип на ремикс хита Peligroso с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto за короткое время собрал более 2 млн. просмотров! Настя предстала перед зрителями с соблазнительных образах, а фото в одном из своих откровенных нарядов поделилась в Instagram.

Знойная певица позирует в блестящем платье оттенка сильвер. Она прикрыла экстремальное декольте руками, но ее томное выражение лица, чувственно приоткрытые губы и слега прищуренные  ярко накрашенные глаза создают образ женщины-вамп, способной покорить одним только пленительным взглядом. Завиток волос упал на лицо артистки, а царящая вокруг полутьма и игра теней лишь придают кадру особую атмосферность.

Поклонники не смогли пройти мимо такой впечатляющей фотографии. Они заспали Настю комплиментами, не в силах молчать о ее соблазнительной красоте.

Столько огня! Обольстительная Настя Каменских соблазнила томным фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Настя, какая же вы красивая! Такой внешности только позавидовать!", "Миленька и секси выглядите!", "Ты красивая, сочная, горячая", "Хороша и как еще!", "Очень красивая", "Ослепительная", "Настя, ну мамасита! В тебе столько огня, что ты секс и без голой попы! В глазах столько страсти, просто bang!" - писали восторженные комментаторы.

Столько огня! Обольстительная Настя Каменских соблазнила томным фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских показала совместные кадры с рэпером и продюсером Потапом, а также порадовала новостью – она записала новый трек на украинском!

Кстати, Настя Каменских продолжает заниматься спортом и поддерживать себя в форме. Она показала спортивный фотосет, на котором запечатлена со своим тренером Андреем Хомицким. Примечательно, что этот же коуч также тренирует и Потапа, который похудел на 17 кг.

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