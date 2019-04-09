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Знову разом: Настя Каменських "засвітилася" з Потапом і заінтригувала новиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 09:41
Знову разом: Настя Каменських "засвітилася" з Потапом і заінтригувала новиною
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка порадувала шанувальників анонсом нового хіта

Популярна Настя Каменських не втомлюється радувати шанувальників не тільки новими хітами, але жаркими фото, які часто викликають гарячі суперечки і неабиякі баталії серед користувачів мережі. Втім, вона із задоволенням хизується і професійними досягненнями, адже співачка давно зізналася, що має намір здобути "Греммі". Так, Настя поділилася в Instagram веселими кадрами з звукозаписуючої студії та повідомила приємну новоть – вона записує нову україномовну пісню.

Артистка жартома звернулася до своєму колеги і друга, участниук гурту "Время и Стеккло" Олексія Завгороднього-Позитива в жартівливою промовою.

"Був нормально людиною, почав фарбуватися хлопчик. Леш, ти ж нормальний чоловік, перестань фарбуватися!" - заявила на камеру вона.

Знову разом: Настя Каменських &quot;засвітилася&quot; з Потапом і заінтригувала новиною

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Тут же в кадрі раптово виник схуждий Потап в яскравій майці: "А я теж нафарбований!"

Знову разом: Настя Каменських &quot;засвітилася&quot; з Потапом і заінтригувала новиною

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Після цього всі присутні засміялися, адже мова йшла, швидше за все, про сценічний грим. До речі, сам Потап в сторіз свого фотобога розмістив скріншот з відео Каменських, де обличчя співачки видно крупним планом.

Знову разом: Настя Каменських &quot;засвітилася&quot; з Потапом і заінтригувала новиною

Фото: Настя Каменських (instagram.com/realpotap)

Також Настя заінтригувала приємною новиною, повідомивши, що незабаром шанувальників чекає прем'єра новинки в її виконанні.

"Друзі, приїхала на студію. У мене скоро буде прем'єра моєї української пісні, і тут як на святі", - зізналася зірка.

Знову разом: Настя Каменських &quot;засвітилася&quot; з Потапом і заінтригувала новиною

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Раніше тренер Потапа і Насті Каменських розсекретив їх спільне фото, зазначивши, що пишається досягненнями своїх знаменитих підопічних.

До слова, Настя Каменських показала результати свого схуднення, знявшись у спортивній фотосесії з тренером.

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