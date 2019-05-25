Стільки кохання: Каменських осипала чоловіка ніжними поцілунками на зворушливому відео

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Молодята на приватному літаку відлетіли у весільну подорож

На днях відбулася радісна подія в житті українських артистів - 23 травня Настя Каменських і Потап офіційно оформили свої стосунки. На пишному весіллі в ресторані під Києвом побувало безліч зоряних гостей - не обійшлося без зворушливих і веселих моментів. Приміром, сама пара розвеселила всіх запальним виконанням свого старого хіта "Не пара". А вже 25 травня молодята відлетіли у весільну подорож.

Спочатку Потап показав їх миле фото біля приватного літака - саме на ньому закохані разом з друзями відправилися в медовий місяць. А трохи пізніше Настя буквально довела шанувальників до сліз розчулення неймовірно ніжним відео з новоспеченим чоловіком.

Співачка опублікувала в Instagram ролик з літака. На відео вони з Потапом сидять поряд і Настя мило цілує коханого в губи, після чого обсипає поцілунками все його обличчя. Той щасливо мружиться і посміхається. Артистка тримає в руці бокал шампанського, також можна побачити накритий стіл з закусками і фруктами.

Каменських залишила лише красномовний хештег "#honeymoon".

Відео: Настя Каменських і Потап відлетіли у весільну подорож (instagram.com/kamenskux)

Підписники знаменитості залишили багато зворушених коментарів і привітань молодятам, зазначивши, що в цьому відео неймовірно багато кохання.

"Як можна бути такими милими?"

"Ніжні які! Щастя вам, дорогі"

"Як же приємно дивитися на вас"

"Обожнюю Вас. Як кошенята"

"Потап схожий на кота якого гладять!!)) Гарного відпочинку. Може тому вас вже буде летіти троє?)))"

"Боже, як це ніжно і мило"

"Яка ніжність"

"Стільки кохання в усьому"

"Потап тане як морозиво...Нехай так буде вічно..."

"Коли ще Льоша був так счаслів. Він просто тане... Живе у своєму світі, нікуди не хоче відходити і нікому віддавати) Це дуже мило і дуже круто. Щастя Вам, дивився б на це вічно)"

"Які нежняшки"

"Не можу намилуватися цією парою"

"На любов можна дивитися нескінченно"

"Блін,які Ви класні"

"Плачу від щастя, ніколи так не раділа. можна дивитися вічно на Вашу любов"

Раніше Настя також опублікувала кілька фото у весільній сукні, зазначивши, що це "був чарівний день".

Фото: Настя Каменських у весільному вбранні (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила ніжним весільним фото з Потапом.

Також повідомлялося, що гості вечора розважалися під пісні запальною Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим.

До речі, Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою. У пісні "Константа" є зворушливі слова: "У нас будуть гарні діти". Пісню Потап представив 23 травня перед самим весіллям.