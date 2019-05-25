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Стільки кохання: Каменських осипала чоловіка ніжними поцілунками на зворушливому відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 13:53
Стільки кохання: Каменських осипала чоловіка ніжними поцілунками на зворушливому відео
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Молодята на приватному літаку відлетіли у весільну подорож

На днях відбулася радісна подія в житті українських артистів - 23 травня Настя Каменських і Потап офіційно оформили свої стосунки. На пишному весіллі в ресторані під Києвом побувало безліч зоряних гостей - не обійшлося без зворушливих і веселих моментів. Приміром, сама пара розвеселила всіх запальним виконанням свого старого хіта "Не пара". А вже 25 травня молодята відлетіли у весільну подорож.

Спочатку Потап показав їх миле фото біля приватного літака - саме на ньому закохані разом з друзями відправилися в медовий місяць. А трохи пізніше Настя буквально довела шанувальників до сліз розчулення неймовірно ніжним відео з новоспеченим чоловіком.

Співачка опублікувала в Instagram ролик з літака. На відео вони з Потапом сидять поряд і Настя мило цілує коханого в губи, після чого обсипає поцілунками все його обличчя. Той щасливо мружиться і посміхається. Артистка тримає в руці бокал шампанського, також можна побачити накритий стіл з закусками і фруктами.

Каменських залишила лише красномовний хештег "#honeymoon".

Відео: Настя Каменських і Потап відлетіли у весільну подорож (instagram.com/kamenskux)

Підписники знаменитості залишили багато зворушених коментарів і привітань молодятам, зазначивши, що в цьому відео неймовірно багато кохання.

  • "Як можна бути такими милими?"
  • "Ніжні які! Щастя вам, дорогі"
  • "Як же приємно дивитися на вас"
  • "Обожнюю Вас. Як кошенята"
  • "Потап схожий на кота якого гладять!!)) Гарного відпочинку. Може тому вас вже буде летіти троє?)))"
  • "Боже, як це ніжно і мило"
  • "Яка ніжність"
  • "Стільки кохання в усьому"
  • "Потап тане як морозиво...Нехай так буде вічно..."
  • "Коли ще Льоша був так счаслів. Він просто тане... Живе у своєму світі, нікуди не хоче відходити і нікому віддавати) Це дуже мило і дуже круто. Щастя Вам, дивився б на це вічно)"
  • "Які нежняшки"
  • "Не можу намилуватися цією парою"
  • "На любов можна дивитися нескінченно"
  • "Блін,які Ви класні"
  • "Плачу від щастя, ніколи так не раділа. можна дивитися вічно на Вашу любов"

Раніше Настя також опублікувала кілька фото у весільній сукні, зазначивши, що це "був чарівний день".

Стільки кохання: Каменських осипала чоловіка ніжними поцілунками на зворушливому відеоСтільки кохання: Каменських осипала чоловіка ніжними поцілунками на зворушливому відео

Фото: Настя Каменських у весільному вбранні (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила ніжним весільним фото з Потапом.

Також повідомлялося, що гості вечора розважалися під пісні запальною Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим.

До речі, Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою. У пісні "Константа" є зворушливі слова: "У нас будуть гарні діти". Пісню Потап представив 23 травня перед самим весіллям.

Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото) Боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті (відео)
Новини України Настя КаменськихПотапсвадьба
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