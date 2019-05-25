Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото)

Потап поділився першим фото з медового місяця
Два дні тому, 23 травня в ресторані під Києвом відгриміло весілля, яке вже встигли охрестити "весіллям року" - свої стосунки узаконили Настя Каменських і Потап. На церемонії побувало безліч українських знаменитостей, які, на радість шанувальників, ділилися фото та відео з події. А Тіна Кароль навіть виконала кілька своїх пісень, при цьому танцюючи босоніж. Після всіх гулянок настав час і для медового місяця.
На своїй сторінці в Instagram Потап поділився милим фото, на якому вони з Настею відображені біля літака - щасливі молодята вирушили у весільну подорож. Де саме вони вирішили провести цей чарівний час, пара розкривати поки не стала.
На фото артисти позують в зручному повсякденному одязі, що відмінно підходить для подорожі - Потап в білих шортах, футболці і вітровці, а також незмінній кепці. Настя ж віддала перевагу джинсам, білій майці і шкіряній курточці, а також кросівкам. Олексій (справжнє ім'я Потапа) ніжно обіймає кохану дружину за плечі, а поруч з ними стоять їхні валізи.
Фото: Потап і Настя Каменських відлетіли у весільну подорож (instagram.com/realpotap)
Продюсер і репер залишив під публікацією лише лаконічний хештег "медовий місяць".
Шанувальники і зіркові друзі новоспеченої сім'ї закидали їх побажаннями чудового і незабутнього відпочинку, а деякі навіть натякають, що було б чудово повернутися звідти вже втрьох.
Нагадаємо, Настя Каменських зворушила весільним фото з Потапом.
До речі, на весіллі Потап і Настя порадували своїх гостей і шанувальників, які дивилися різні трансляції з торжества. Так, вони чи не вперше за довгий час виконали пісню, з якої все почалося, - свій хіт "Не пара".
Також гості вечора розважалися під пісні запальної Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим.