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Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 11:51
Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото)
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап поділився першим фото з медового місяця

Два дні тому, 23 травня в ресторані під Києвом відгриміло весілля, яке вже встигли охрестити "весіллям року" - свої стосунки узаконили Настя Каменських і Потап. На церемонії побувало безліч українських знаменитостей, які, на радість шанувальників, ділилися фото та відео з події. А Тіна Кароль навіть виконала кілька своїх пісень, при цьому танцюючи босоніж. Після всіх гулянок настав час і для медового місяця.

На своїй сторінці в Instagram Потап поділився милим фото, на якому вони з Настею відображені біля літака - щасливі молодята вирушили у весільну подорож. Де саме вони вирішили провести цей чарівний час, пара розкривати поки не стала.

На фото артисти позують в зручному повсякденному одязі, що відмінно підходить для подорожі - Потап в білих шортах, футболці і вітровці, а також незмінній кепці. Настя ж віддала перевагу джинсам, білій майці і шкіряній курточці, а також кросівкам. Олексій (справжнє ім'я Потапа) ніжно обіймає кохану дружину за плечі, а поруч з ними стоять їхні валізи.

Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото)Фото: Потап і Настя Каменських відлетіли у весільну подорож (instagram.com/realpotap)

Продюсер і репер залишив під публікацією лише лаконічний хештег "медовий місяць".

Шанувальники і зіркові друзі новоспеченої сім'ї закидали їх побажаннями чудового і незабутнього відпочинку, а деякі навіть натякають, що було б чудово повернутися звідти вже втрьох.

  • "Котики улюблені"
  • "Хлопцеві знадобилося всього 11 років, щоб довести, ЩО ВОНИ ЯК НЕ КРУТИ ПАРА"
  • "Клас, гарного відпочинку вам, дорогі"
  • "Удачі молодята"
  • "Незабутнього відпочинку!"
  • "Бажаємо вам привезти з відпочинку ДІВЧИНКУ"
  • "Ви супер, сімейного щастя вам"
  • "Гарного Вам відпочинку! Чекаємо нових фоток!"
  • "Нехай буде багато меду!"
  • "Любові і щастя на багато років! Гарного відпочинку!"
  • "Найсолодшого вам медового місяця!!!"
  • "Вітаю! Нехай цей honey moon буде яскравим і наповненим щастям!!!"
  • "Відмінного відпочинку, улюблені наші"

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила весільним фото з Потапом.

До речі, на весіллі Потап і Настя порадували своїх гостей і шанувальників, які дивилися різні трансляції з торжества. Так, вони чи не вперше за довгий час виконали пісню, з якої все почалося, - свій хіт "Не пара".

Також гості вечора розважалися під пісні запальної Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим.

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Новини України Настя КаменськихПотапсвадьба
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