Нескінченне кохання: Настя Каменських зворушила весільним фото з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася сокровенним кадром урочистості

У четвер, 23 травня, продюсер і репер Потап і співачка Настя Каменських офіційно стали чоловіком і дружиною. Артисти довго тримали свій роман у секреті, хоч шанувальники уже здогадалися: вони пара. Потап в день розпису офіційно зробив зворушливе зізнання нареченій – він представив кліп на пісню "Константа", де розповів усю правду про свої почуття до Насті. Співачка не зволікала з відповіддю і заявила, що вона щаслива, закохана і кохана. Молодята вирушили в заміський ресторан під Києвом, де відбулася урочиста церемонія одруження. Настя вирішила не приховувати нічого від фанів і спочатку показала зворушливі фото підготовки до весілля, а потім і душевний кадр, на якому Потап вимовляє весільну клятву схвильованій нареченій.

Молодята стоять біля оригінально прикрашеної арки. Настя красується в довгоій весільній сукні по фігурі, а її обличчя накрите вуаллю від фати, в руках вона тримає невеликий милий весільний букетик. Потап ж вибрав для церемонії кремовий костюм. Він говорить в мікрофон слова ніжності і любові для свого "діаманта" (слоганом весілля став вираз "діамант і ведмідь", як тепло називають один одного закохані).

"Нескінченна любов", - залишила співачка підпис англійською, поставивши смайл у вигляді серця.

Фото: Настя Каменских та Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же кинулися вітати молоду сім'ю і залишили чимало теплих слів та побажань молодятам.

"Дуже щирі та зворушливі. Кохання вам нескінченого та константи вічної. Дуже красиві. Арка неймовірна", "Ви прекрасні! Дивилась на ваше весілля в новинах і плакала, так радісно за вас. Довгих років щастя вам!", "Ми так довго цього чекали, що дуже раді за Вас!", "Видно як сильно ви любите один одного, так будьте щасливі!", "Які ж ви круті! Чекали цього усією країною", "А я завжди в глибині душі розуміла, що вони одружаться! Вони створені один для одного!" - писали розчулені шанувальники під фото.

До речі, на весілля Потапа і Насті прибуло чимало зіркових гостей: Оля Полякова, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва, Олексій Завгородній "Позитив" з дружиною, Дмитро Ступка і Поліна Логунова, Катя Осадча та Юрій Горбунов, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв, Тіна Кароль з піар-менеджером Павлом Орловим, а її син навіть записав оригінальне привітання для молодят.