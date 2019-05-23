"У нас будуть гарні діти": Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою

Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)

Артист нарешті офіційно підтвердив чутки про весілля

Чутки про романтичні стосунки Потапа і Насті Каменських ходять вже досить давно, а останнім часом у пресу також потрапила інформація про те, що 23 травня нібито відбудеться весілля артистів. Тепер це офіційно - в день свого весілля Потап нарешті підтвердив здогадки, зізнався в коханні своїй обраниці і повідомив, що вони дійсно одружуються. Артист зробив це з допомогою кліпу, який присвятив коханій жінці.

Відео на пісню "Константа" в стилі love story вийшло на YouTube-каналі ПТП у знаковий для пари день - день весілля, 23 травня.

Продюсер зазначив, що в цій композиції можна знайти відповіді на всі питання, і що він висловив в ній всі свої почуття і емоції.

Відео: ПТП - Константа (youtube.com/ПТП)

"Дуже багато запитують, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі питання. Це особливий витвір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це і стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі, мого серця. "Константа" - це чесне визнання чоловіка в любові до своєї жінки. Визнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов", - прокоментував Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)

У кліпі можна почути такі рядки, як "Я намагався вберегти її від зайвих очей", "Я люблю тебе більше всіх на цьому світі, у нас будуть гарні милі діти" і побачити "домашні" кадри з Каменських. Співачка позує на ліжку в нижній білизні, на кухні в халатику і зі своєю собакою. В кінці Потап і Настя постають у весільних нарядах.

Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)

Зазначимо, що 23 травня Потап поведе Настю Каменських під вінець в одному з розкішних заміських ресторанів. Пара вирішила не запрошувати на подію журналістів, оскільки це дуже інтимний момент їх життя.

Прес-служба Потапа також поділилася романтичними спільними фотографіями закоханої пари.

Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)

Текст пісні "Константа":

Еа ПТП

Я последний кто не написал

О любви ни одной строчки

Нет

Я последний отношения скрывал свои

Сто тысяч лет

Просто я пытался уберечь ее

От лишних глаз слов постов

Я бываю очень откровенным

Только сокровенным для меня

Любовь

Была есть и будет

Плевать что скажут люди

Мой Бог меня судит

А он есть Любовь

Плывем в море судеб

Мы словно на судне

И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше

Всех на этом свете

У нас будут красивые

Милые дети

Люблю тебя больше всех

В этой вселенной

Моя любовь- это константа

Она неизменна

Потому что ты мне

Как зеркало показала

Меня самого настоящего и свободного

Потому что ты судьбу исковерканную

Повернула и теперь

Она из счастья соткана

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Даааа

Счастье - это так просто

Встречать обнимать друг друга

Без лишних вопросов

Быть вместе в своем собственном мире

Смотреть обнявшись

Смертельное оружие 4

Счастье – это так легко

Нырять друг в друга глубоко глубоко

Задыхаться от любви в объятиях

Это настоящая любовь

Мать ее

Фото: Настя Каменських і Потап (прес-служба)

Звичайно ж, шанувальники пари прийшли в повний захват. Вони пишуть, що завжди вірили в їх любов і від усього серця вітають з радісною подією, а також бажають щасливого сімейного життя.

"Красива пара, так все і повинно було бути. Настя молодець, розтопила серце Потапу"

"Щастя вам! Я плачу!"

"Щастя вам. Завжди знала, що ви разом, це просто доля, яка вас звела"

"УРА, нарешті. Найкращий пейринг мого дитинства"

"Як гарно і чесно. Вау, до сліз. Безмежного щастя, любові і виконання всіх бажань. Це пісня любові, і з глибини душі"

"Боже, яке гарне зізнання, кожна жінка хоче і мріє, щоб Їй присвятили пісню чи таке гарне зізнання. Так мило. Свято і не зважати ні на що"

"Вітаю Вас! Бережіть один одного!"

"Я аж розплакалася, як же гарно !! Ви дуже гарна пара , щастя вам нескінченного!"

"Це так милооооо)) щастя вам, я дуже рада за вас"

"Щастя вам безмежного, ви прекрасні!)))"

Нагадаємо, дату і місце весілля Потапа і Каменських підтвердили кілька офіціантів закладу, де повним ходом йде підготовка до святкування музичного весілля року. У тусовці розповідають, що на весілля запросили багато зірок, буде кілька сотень гостей.

Як повідомлялося раніше, в мережі вже показали листівку-запрошення на весільну вечірку 23 травня.

До речі, Настя Каменських збентежила Потапа своїми одкровеннями.