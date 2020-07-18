В стильному платті-сорочці: Джамала показала прогулянку з новонародженим сином

Співачка посиділа в кафе з маленьким Селім-Гіраєм
Джамала була досить активною під час другої вагітності, незважаючи на те, що вона припала на час карантину. І після народження другого сина також не стала засиджуватися вдома - співачка вже встигла виступити на сцені і регулярно гуляє з малюком на свіжому повітрі. А днями і зовсім влаштувала вилазку в світ - посиділа в кафе разом з молодшим синочком.
Для зустрічі з подругами артистка вибрала кав'ярню свого чоловіка Бекіра. Поки Селім-Гірай, який народився всього місяць тому, солодко спав у колясці, його зіркова мама поспілкувалася з друзями і трохи відпочила.
Для прогулянки Джамала вибрала стильне чорне плаття-сорочку до щиколоток, яке доповнила кросівками м'ятного кольору. Вона також зробила легкий макіяж, а волосся залишила розпущеним.
Вільний крій вбрання не дозволяє добре розглянути фігуру співачки, але вона вже явно почала повертати колишню форму.
"Виходити потихеньку з затишної нірки", - прокоментувала кадри задоволена Джамала.
Джамала з маленьким сином посиділа з друзями в кав'ярні (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники відразу ж відзначили, що артистка прекрасно виглядає і побажали їй та малюкові здоров'я.
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Нагадаємо, раніше Джамала вразила підтягнутою фігурою після пологів - співачка показала фото в сценічному вбранні для виступу.