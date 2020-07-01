Ідеальна сім'я! Джамала підкорила безуречным джинсовим family look з чоловіком і синочком

Співачка показала сімейний фотосет, зроблений незадовго до пологів
Джамала зовсім недавно знову пізнала радість материнства – 19 червня вона народила другого синочка Селім-Гірая. Цікаве становище анітрохи не заважало зірці активно зніматися в фотосетах і зберегти прекрасні і неповторні моменти. Так, вона показала стильну сімейну фотосесію з чоловіком Бекіром Сулеймановим і старшим синочком Емір-Рахманом, зроблений незадовго до появи на світ його молодшого братика.
Вся дружна родина вирішила одягнутися з джинсовий family look. На Джамалі – плаття-накидка зі світлого деніму з накладними кишенями на рукавах і сіра сукня вільного крою, на Сеїт-Бкірі – джинсова куртка зі знімним текстильним капюшоном та штани з великими накладними кишенями, Емір-Рахман не відстає від тата і позує в аналогічному одязі.
Шанувальники співачки прийшли в захоплення, спостерігаючи за щасливою родиною на фото.
Джамала з чоловіком і сином не тільки щаслива, але і модна сім'я (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала знялася в голлівудському фільмі разом з Пірсом Броснаном і іншими зірками
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Нагадаємо, що раніше Джамала показала першу фотопрогулянку з новонародженим синочком Селім-Гірай.
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Автор: Lite