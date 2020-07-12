Вже повернулася до роботи: Джамала вразила підтягнутою фігурою після пологів

Співачка вдруге стала мамою менше місяця тому
Джамала не перестає вражати і захоплювати своїх шанувальників невгамовною енергією і наполегливістю. Всього три тижні тому співачка вдруге стала мамою - 19 червня вона народила синочка Селім-Гірая. Після чого продовжила ділитися в мережі ніжними сімейними кадрами, а також показала прогулянки з малюком і розповіла про свої враження. Не минуло й місяця, як зірка вирішила повернутися до роботи!
На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала серію кадрів, зроблених за лаштунками - схоже, вона вже встигла вийти на сцену. На артистці - ефектний концертний наряд, що складається з корсетного топа з глибоким декольте і чорних брюк-кльош з жовтою бахромою. Стильний образ доповнюють босоніжки на масивній платформі і каблуці і ніжний макіяж.
Однак найбільше вражає струнка і підтягнута фігура зірки - вона дуже швидко повернулася у форму після других пологів!
На деяких кадрах Джамала навіть показала, як годує маленького Селім-Гірая, загорнутого в білу ковдрочку, прямо біля сцени.
"Як же я люблю співати", - зазначила артистка.
Джамала захопила стрункою фігурою через три тижні після пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники співачки прийшли в захват від її постаті і квітучого зовнішнього вигляду після пологів і залишили їй безліч компліментів.
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Раніше Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку.