Стильна онука Ротару у вишиванці засвітила стрункі ніжки на Манхеттені

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, яка стала студенткою престижної нью-йоркської Школи дизайну, із задоволенням носить речі українських брендів і, за прикладом своєї бабусі, любить вишиванки. Дівчина неодноразово публікувала фото в цих національних вбраннях і незмінно викликала захоплення у підписників в Instagram. Цей раз не став винятком.

Софія розташувалася на підлозі в стильній вишиванці оливкового кольору, щедро прикрашеній орнаментом. Дівчина засвітила стрункі довгі ніжки. Судячи з усього, юна красуня зробила селфи в квартирі на Манхеттені (саме так свідчить відмітка геолокації), адже на знімку легко можна розгледіти інтер'єр приміщення - білосніжний диван, торшер, пухнастий плед і чашка з напоєм на підлозі поруч з Сонею.

"Збираюся повільно, але вірно", - залишила вона підпис під знімком. Під фото підписники дівчини на різних мовах стали залишати компліменти.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Фолловери не змогли встояти перед чарівною українською красунею.

Ти надихаєш

Така красива!

Ідеально!

Пишаюся тобою! В добрий шлях!

Дуже красива!

Красуня

Скринншот коментарів

У сториз дівчина також похвалилася виглядом з вікна на урбаністичні пейзажі Нью-Йорка і показала свою квартиру в деталях. "Влаштувала чаювання в Нью-Йорку", - підписала вона знімок з книгами і чашкою на столі.

Фото: інтер'єр квартири Соні Євдокименко на Манхеттені (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Соня Євдокименко вже публікувала фото, зроблене на вулицях Нью-Йорка. Дівчина позувала в яскравій сукні-міні.