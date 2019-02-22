Стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану (фото)

Фото: Віра Брежнєва з донькою (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина насолоджується сонячною італійської погодою

Старша донька популярної співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман, яка нещодавно похвалилася своїми вокальними даними, продемонструвала стильний образ на прогулянці по італійському місту Мілану. Яскраві фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Соня позувала в чорних брюках і темно-сірому картатому пальті, а також кросівках і сонцезахисних окулярах. Кадри зроблені на тлі знаменитого міланського собору Дуомо.

"Типова туристка", - підписала публікацію Кіперман, причому на італійській мові.

Фото: (instagram.com/sonyaxkiperman)

Шанувальники відзначили красу і модний образ юної моделі і співачки в коментарях.

"Красуня";

"Офігєнно";

"Спершу подумав, що на фото хлоя грейс морец";

"Стильна штучка)"

Зазначимо, що Соня досить успішно пробувала свої сили в модельному бізнесі. На даний момент вона живе і навчається в США.

У Віри Брежнєвої також є молодша дочка Сара.

Нагадаємо, раніше дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику.

Ми також писали, що Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками Сонею і Сарою. Шанувальники Брежнєвої зазначили в коментарях, що всі вони дуже гарні і виглядають, як сестри.

Відео: РБК-Україна