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Стильна дочка Олі Полякової полонила трендовою обновкою


Дівчинка зізналася, що обожнює носити куртки

Старша дочка Олі Полякової, Маша не відстає від зіркової мами за популярністю, тим більше, що артистка дає дівчинці слушні поради, як зробити її сторінку в Instagram цікавою та інформативною. Маша позиціонує себе, як блогер-початківець і захоплюється темами fashion і lifestyle. Схоже, у неї це непогано виходить, адже у дівчинки вже навіть є власні прихильники і фан-сторінки. Так, юна модниця захотіла похвалитися в Instagram трендовою весняною обновкою – стильною джинсовою курткою з яскравими нашивками.

Маша вирішила зробити знімок в незвичайному ракурсі. Вона сховалася за піднятим коміром куртки оверсайз так, що видно лише її пронизливий погляд. Окремо варто сказати про манікюр дівчинки – вона покрила нігті лаком кислотного лимонного кольору, адже неонові відтінки нині вважаються ультрамодними!

"Я думаю, що кожен просто обожнює куртки", - поділилася своїми думками про вибір гардеробу Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка прекрасно знає про те, що одним з модних напрямків цього сезону є ефектні куртки з принтом, розписом і нашивками, що тільки вітаються.

Підписники доньки Олі Полякової похвалили її за вибір вбрання і залишили для неї компліменти.

"Круто", "Твоя куртка крута", "Красуня!", "Чудова", "Маша дуже стильна", "Маша, ти нереально класна. Хочу таку доцю", "Машенька! Красуня! Love!", "Супер!" - писали фолловери.

До речі, Маша Полякова провела канікули з друзями в Італії. Вона з задоволенням ділилась сонячними фото в трендових аутфітах.

До слова, донька Олі Полякової активно займається спортом. Нещодавно дівчинка здивувала фанів знімком на пілоні.

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