Стильная дочь Оли Поляковой восхитила трендовой обновкой

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша не отстает от звездной мамы по популярности, тем более, что артистка дает девочке дельные советы, как сделать ее страничку в Instagram интересной и информативной. Маша позиционирует себя, как начинающий блогер и увлекается темами fashion и lifestyle. Похоже, у нее это неплохо получается, ведь у девочки уже даже имеются собственные поклонники и фан-странички. Так, юная модница захотела похвастаться в Instagram трендовой весенней обновкой – стильной джинсовой курткой с яркими нашивками.

Маша решила сделать снимок в необычном ракурсе. Она спряталась за поднятым воротом куртки оверсайз так, что виден только ее пронзительный взгляд. Отдельно стоит сказать о маникюре девочки – она покрыла ногти лаком кислотного лимонного цвета, ведь неоновые оттенки нынче считаются ультрамодными!

"Я думаю, что каждый просто обожает куртки", - поделилась своими мыслями о выборе гардероба Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка прекрасно знает о том, что одним из модных направлений этого сезона являются эффектные куртки с принтом, росписью и нашивками, которые только приветствуются.

Подписчики дочери Оли Поляковой похвалили ее за выбор наряда и оставили для нее комплименты.

"Круто", "Твоя куртка крутая", "Красотка!", "Замечательная", "Маша очень стильная", "Маша, ты нереально классная. Хочу такую доцю", "Машенька! Красотка! Love!", "Супер!" - писали фолловеры.

Кстати, Маша Полякова провела каникулы с друзьями в Италии. Она с удовольствием делилась солнечными фото в трендовых аутфитах.

К слову, дочка Оли Поляковой активно занимается спортом. Недавно девочка удивила фанов снимком на пилоне.