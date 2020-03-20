ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2020 - 09:57
Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина заінтригувала одкровеннями про кохану людину

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала своє 15-річчя, влаштувавши вечірку для друзів, стежить за модними тенденціями і часто захоплює шанувальників стильними образами. На своїй сторінці в Instagram юна красуня продемонструвала новий ефектний лук в спортивному стилі - світлі "рвані" джинси і об'ємний чорний худі з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендовий капелюх завершують образ.

Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях. А у підписі до публікації заінтригувала фанів визнанням про особисте життя, заявивши, що у неї є коханий чоловік, але вона не скаже, хто ж це.

"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - загадково написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Багато підписників одразу ж запідозрили, що Маша має на увазі свою знамениту маму. Крім того, їм дуже сподобався стильний наряд дівчини і вони залишили їй чимало компліментів.

  • Красуня
  • КАПЕЛЮХ ШАНЕЛЬ!!!
  • Мама швидше за все
  • найулюбленіший ,і рідна людина на землі ,це мама!!!!!!
  • Впевнена що це мама. Завжди буде улюбленою
  • Красоточка, молодець, королева як і мати
  • сьогодні твоя Мама говорила в прямому ефірі
  • Красива дівчинка, борися з негативом, його не уникнути. Як говориться_за красу треба платити
  • Красуня. І хто що не говорив, залишайся собою!! Ти прекрасна, і впевнена дуже хороша людина)
  • І звичайно ж це ваша мама, я її обожнюю
  • Як діти бувають схожі на батьків! Мамулечкина копія
  • Заздрість і гидоту колом на жаль , тримайся дівчинка ти класна

Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину.

Відкладаємо в потоці справ: Полякова назвала важливе правило особливої близькості батьків з дітьми Дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину
Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся