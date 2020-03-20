Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя

Дівчина заінтригувала одкровеннями про кохану людину
Старша дочка співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала своє 15-річчя, влаштувавши вечірку для друзів, стежить за модними тенденціями і часто захоплює шанувальників стильними образами. На своїй сторінці в Instagram юна красуня продемонструвала новий ефектний лук в спортивному стилі - світлі "рвані" джинси і об'ємний чорний худі з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендовий капелюх завершують образ.
Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях. А у підписі до публікації заінтригувала фанів визнанням про особисте життя, заявивши, що у неї є коханий чоловік, але вона не скаже, хто ж це.
"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - загадково написала Полякова-молодша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Багато підписників одразу ж запідозрили, що Маша має на увазі свою знамениту маму. Крім того, їм дуже сподобався стильний наряд дівчини і вони залишили їй чимало компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину.