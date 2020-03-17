Дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка пішла гуляти по історичному центру столиці

Старша дочка Олі Полякової, Маша, яка нещодавно весело відсвяткувала 16-річчя в компанії друзів на яскравій вечірці, як і її однолітки, перебуває вдома на карантині. Сім'я дівчинки проживає в самому центрі столиці, тому вона вирішила скористатися вільним часом і відправитися на прогулянку на свіжому повітрі. Тим більше на центральних вулицях зараз малолюдно, тому можна вільно гуляти і насолоджуватися архітектурою в самому серці Києва. Так, дочка співачки опублікувала стріт-стайл фото, зроблене на фоні будівлі Нацбанку України.

Маша стежить за модою і намагається міксувати в своєму гардеробі різні тренди. Так, вона одягла на прогулянку картату оригінальну вовняну куртку-сорочку в трендових кольорах – білий, сірий і ніжно-блакитний відтінки гармонійно поєднуються в одному вбранні. Цей варіант верхнього одягу завойовує серця модниць і є відмінним альтернативним варіантом для весняного гардероба.

Дівчина доповнила свій стріт-стайл образ світлими джинсами і чорною шкіряною сумкою на довгій ручці. Вона вирішила заховати очі за сонячними окулярами круглої форми.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Як проходить ваш карантин?" - поцікавилася дівчина.

Підписники доньки зірки стали ділитися своїм настроєм з Машею і залишати для неї компліменти.

Красуня

Відмінно

Дуже красива

Нудьга. А як ти проводиш?

Дуже нудно

Хочу таку куртку

Весело

Вау! Яка красуня

Ти така класна

Все ок

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Полякова розсекретила "фішку" вдалих фото.