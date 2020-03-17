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Дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину

Lite » Мода 17.03.2020 - 10:39
Дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка пішла гуляти по історичному центру столиці

Старша дочка Олі Полякової, Маша, яка нещодавно весело відсвяткувала 16-річчя в компанії друзів на яскравій вечірці, як і її однолітки, перебуває вдома на карантині. Сім'я дівчинки проживає в самому центрі столиці, тому вона вирішила скористатися вільним часом і відправитися на прогулянку на свіжому повітрі. Тим більше на центральних вулицях зараз малолюдно, тому можна вільно гуляти і насолоджуватися архітектурою в самому серці Києва. Так, дочка співачки опублікувала стріт-стайл фото, зроблене на фоні будівлі Нацбанку України.

Маша стежить за модою і намагається міксувати в своєму гардеробі різні тренди. Так, вона одягла на прогулянку картату оригінальну вовняну куртку-сорочку в трендових кольорах – білий, сірий і ніжно-блакитний відтінки гармонійно поєднуються в одному вбранні. Цей варіант верхнього одягу завойовує серця модниць і є відмінним альтернативним варіантом для весняного гардероба.

Дівчина доповнила свій стріт-стайл образ світлими джинсами і чорною шкіряною сумкою на довгій ручці. Вона вирішила заховати очі за сонячними окулярами круглої форми.

Дочка Олі Полякової в трендовому весняному луці засвітилася в центрі Києва під час карантину

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Як проходить ваш карантин?" - поцікавилася дівчина.

Підписники доньки зірки стали ділитися своїм настроєм з Машею і залишати для неї компліменти.

  • Красуня
  • Відмінно
  • Дуже красива
  • Нудьга. А як ти проводиш?
  • Дуже нудно
  • Хочу таку куртку
  • Весело
  • Вау! Яка красуня
  • Ти така класна
  • Все ок

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Полякова розсекретила "фішку" вдалих фото.

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