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На стилі: Лесю Никитюк у яскравій міні-сукні запідозрили в пластиці губ

П'ятниця 10 липня 2020 09:50
На стилі: Лесю Никитюк у яскравій міні-сукні запідозрили в пластиці губ
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевіч

Телеведуча приміряла незвичайний лук для зйомок ТВ-шоу

Леся Нікітюк не може натішитися, що знову повернулася до роботи і активних зйомок. Телеведуча заряджає шанувальників своєю енергією і позитивом, не забуваючи про іскрометні жарти і яскраві образи. Зірка регулярно показує свої "луки дня", як з особистого гардеробу, так і створені для зйомок. Так, на знімальному майданчику шоу "Хто зверху" Леді Ле покрасувалася в чудовому вбранні.

Никитюк позує в міні-сукні з яскравим психоделічним принтом, цікавою особливістю якого є рукави-рукавички, що повністю закривають руки, а також високий комір. Волосся Леся зібрала в хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж.

"Сьогодні на стилі. P. s. Скільки пальців на руці ви бачите?" - прокоментувала кадри ведуча.

На стилі: Лесю Никитюк у яскравій міні-сукні запідозрили в пластиці губ

На одному з фото дійсно здається, ніби у неї всього 4 пальця.

На стилі: Лесю Никитюк у яскравій міні-сукні запідозрили в пластиці губ

Леся Нікітюк вразила неймовірно яскравим цибулею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однак окаті шанувальники помітили ще дещо - що губи у знаменитості стали більше. Нікітюк одразу ж запідозрили в їх пластиці, однак її мама відкинула ці звинувачення.

"Леся, у тебе такі гарні власні губи були... не роби нічого. Ти загубишся серед тюнінгованих ляльок і втратиш природну красу. Благаю... залишайся натуральною хоча б ти", - написали в коментарях.

Не встигла знаменитість відповісти, як в розмову втрутилася її мама. "Вона нічого не робила", - впевнено заявила Катерина Петрівна Нікітюк. "Правильно, мама", - відреагувала Леся, додавши усміхнений смайлик.

Не забули фоловери і про компліменти для яскравої ведучої.

  • Ого двоїться.... В очах
  • О боже！Вона затьмарила сонце
  • Бомбезна
  • Ухх, ось це рейв!!!
  • Здається що 4 альо треба придивитися
  • Крута сукня
  • Вау, мені це нагадує ті часи, коли були отруйного кольору лосини і футболки. Років 20назад. Все циклічно)
  • Яка яскрава, стильна дівчина! Браво!
  • Ви добре виглядите 5 пальців
  • Сонечко в руках і вінок із зірок на небі)))
  • Дуже красива дівчина, і дуже красиві губи

На стилі: Лесю Никитюк у яскравій міні-сукні запідозрили в пластиці губ

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк і Слава з НеАнгелів заінтригували фото у весільних сукнях.

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