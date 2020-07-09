Нареченої на виданні: Леся Нікітюк і Слава з НеАнгелів заінтригували фото у весільних сукнях

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Співачка похвалилася, що встигла не раз зловити букет

Леся Нікітюк приступила до зйомок чергового сезону популярного розважального шоу " Хто зверху?" Ведуча інтригує закулісними кадрами і показує зіркових гостей, яких восени глядачі зможуть побачити на екрані і оцінити "у справі". Однією з них стала співачка Слава Камінська з гурту НеАнгели. Вона опублікувала на сторінці в Instagram ефектне фото, на якому позує в весільному платті з фатою і букетом, а поруч з нею – Леся у вбранні нареченої також з квітами в руках.

Звичайно ж, кадр був лише частиною зйомки і зірки явно проходили чергове випробування в рамках шоу. Також весільні вбрання на майданчику приміряли Раміна Есхакзай і співачка М'ята.

"Я сьогодні три рази спіймала букет нареченої. А підкинула чотири", - похвалилася Слава під інтригуючою кадром.

Слава Камінська і Леся Нікітюк покрасувалися в пишних весільних сукнях (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я прям така наречена дерзка", - прокоментувала фото Леся Нікітюк. Шанувальники оцінили зірок в весыльних вбраннях і захоплювалися їх красою.

Ахаха, Ви неперевершені!

Які ви красиві

Дві красотули

Красуні супер!

Красуня, треба терміново заміж

Леся шикарна

Яке гарне фото

Ніжні сукні, вам личить

Дуже красиво

Скріншот коментарів

Леся розмістила ідентичне фото в сторіс і підписала його: "Наречені на виданні".

Раніше Леся Нікітюк в ажурній білизни похвалилася своїми спортивними досягненнями і помітним рельєфом на пресі.