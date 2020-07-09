Нареченої на виданні: Леся Нікітюк і Слава з НеАнгелів заінтригували фото у весільних сукнях

Співачка похвалилася, що встигла не раз зловити букет
Леся Нікітюк приступила до зйомок чергового сезону популярного розважального шоу " Хто зверху?" Ведуча інтригує закулісними кадрами і показує зіркових гостей, яких восени глядачі зможуть побачити на екрані і оцінити "у справі". Однією з них стала співачка Слава Камінська з гурту НеАнгели. Вона опублікувала на сторінці в Instagram ефектне фото, на якому позує в весільному платті з фатою і букетом, а поруч з нею – Леся у вбранні нареченої також з квітами в руках.
Звичайно ж, кадр був лише частиною зйомки і зірки явно проходили чергове випробування в рамках шоу. Також весільні вбрання на майданчику приміряли Раміна Есхакзай і співачка М'ята.
"Я сьогодні три рази спіймала букет нареченої. А підкинула чотири", - похвалилася Слава під інтригуючою кадром.
Слава Камінська і Леся Нікітюк покрасувалися в пишних весільних сукнях (фото: instagram.com/babaslavka)
"Я прям така наречена дерзка", - прокоментувала фото Леся Нікітюк. Шанувальники оцінили зірок в весыльних вбраннях і захоплювалися їх красою.
Скріншот коментарів
Леся розмістила ідентичне фото в сторіс і підписала його: "Наречені на виданні".
Раніше Леся Нікітюк в ажурній білизни похвалилася своїми спортивними досягненнями і помітним рельєфом на пресі.