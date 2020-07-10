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На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

Пятница 10 июля 2020 09:50
На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая примерила необычный лук для съемок ТВ-шоу

Леся Никитюк не может нарадоваться, что вновь вернулась к работе и активным съемкам. Телеведущая заряжает поклонников своей энергией и позитивом, не забывая об искрометных шутках и ярких образах. Звезда регулярно показывает свои "луки дня", как из личного гардероба, так и созданные для съемок. Так, на съемочной площадке шоу "Хто зверху" Леди Ле покрасовалась в эффектном наряде.

Никитюк позирует в мини-платье с ярким психоделическим принтом, интересной особенностью которого являются рукава-перчатки, полностью закрывающие руки, а также высокий воротник. Волосы Леся собрала в хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.

"Сегодня на стиле. P.s. Скільки пальців на руці ви бачите?" - прокомментировала кадры ведущая.

На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

На одном из фото действительно кажется, будто у нее всего 4 пальца.

На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

Леся Никитюк поразила невероятно ярким луком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однако глазастые поклонники заметили еще кое-что - что губы у знаменитости стали больше. Никитюк тут же заподозрили в их пластике, однако ее мама отмела подобные обвинения.

"Леся, у тебя такие красивые собственные губы были… не делай ничего. Ты потеряешься среди тюнингованных кукол и потеряешь природную красоту. Умоляю… оставайся натуральной хотя бы ты", - написали в комментариях.

Не успела знаменитость ответить, как в разговор вмешалась ее мама. "Она ничего не делала", - уверенно заявила Екатерина Петровна Никитюк. "Правильно, мама", - отреагировала Леся, добавив смеющийся смайлик.

Не забыли фолловеры и о комплиментах для яркой ведущей.

  • Ого двоїться.... В очах
  • О боже！Она затмила солнце
  • Бомбезна
  • Ухх, вот это рейв!!!
  • Здається що 4 але треба придивитися
  • Крута сукня
  • Вау, мне это напоминает те времена, когда были ядовитого цвета лосины и футболки. Лет 20назад. Все циклично)
  • Какая яркая, стильная девушка! Браво!
  • Ви хорошо виглядите 5 пальців
  • Солнышко в руках и венок из звезд в небесах)))
  • Очень красивая девушка, и очень красивые губы

На стиле: Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Леся Никитюк и Слава из НеАнгелов заинтриговали фото в свадебных платьях.

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