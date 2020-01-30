"Золота молодь": стильні Влад Яма з дружиною прокотилися по Маямі на червоному Ferrari

Хореограф з радістю виконав мрію коханої
Влад Яма намагається не втрачати спортивну форму - одразу після Нового року знаменитий хореограф відправився в спортзал і показав, як позбавляється від зайвих калорій після святкових застіль. А в січні незмінний суддя шоу Танці з зірками відправився з коханою дружиною Ліліаною і сином Леоном на відпочинок в США. Яма з задоволенням ділиться в мережі яскравими фото з сонячного Маямі, показуючи, як вони проводять час.
А днями Влад виконав мрію коханої, яка давно мріяла покататися на червоному Ferrari. Фотодоказом він поділився на своїй сторінці в Instagram - танцівник зробив селфи в салоні розкішного автомобіля. При цьому Ліліана одягнена в ефектне червоне міні-плаття і посилає на камеру поцілунок.
"Вона мріяла покататися на червоній Ferrari, а він просто хотів, щоб їй було добре!.." - прокоментував яскравий кадр Яма.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)
Дружина хореографа також виклала це фото і поділилася своїми враженнями.
"Збулася ще одна мрія. Страшно хотіла покататися у червоній сукні на червоному Ferrari. Сукню, до речі, теж знайшла пару днів тому тут же, в Маямі (ще не здогадуючись про Феррарі) І по секрету Вам скажу: три роки тому зберегла в телефоні фотографію дівчини в червоному платті на такій машині. Захотілося повторити. І вуаля...Так що мрійте і мрії збуваються...Тому зберігайте собі в закладках і бажання обов'язково збудеться", - розповіла дівчина.
До речі, пізніше вона поділилася в сториз, що вони з чоловіком і синочком відправилися в круїз по Багамських островах, так що шанувальники з нетерпінням чекають нові яскраві фото.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Шанувальники захоплюються ефектним жестом Влада і в черговий раз наголошують, що вони з Ліліаною дуже красива пара, а на цьому знімку виглядають, ніби зірки Голлівуду.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, що Влад Яма здивував своїм перевтіленням у рамках новорічної тематичної зйомки. Хореограф приміряв образ Білобога – втілення світла і тепла.