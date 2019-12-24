Бог світла і тепла: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Хореограф взяв участь у зйомках для календаря
Відомий український хореограф Влад Яма любить вражати шанувальників незвичайними образами і ділитися архівними фото - так, нещодавно він показав, як виглядав в студентстві під час проживання в гуртожитку. До речі, тоді харизматичний суддя Танців з зірками ще міг похвалитися шевелюрою на голові! А напередодні Нового року артист взяв участь у зйомках для календаря Хранителі від журналу "Наталі".
При цьому він приміряв досить несподіваний і ефектний образ Білобога і показав результат на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Влад відображений в бордовому піджаку. В одній руці він тримає старовинний ліхтар, а з іншої вириваються промені світла. Крім того, на обличчі Ями можна розгледіти золотисті візерунки, що світяться - без комп'ютерної обробки явно не обійшлося.
"В образі Білобога для календаря ХРАНИТЕЛІ для @natalimagazine . Бог світла, тепла і удачі. (Але не Київенерго). Все як у житті,... ну крім Бога", - з гумором прокоментував фото хореограф.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Шанувальники не залишили без уваги такий незвичайний кадр і зазначили, що вийшло дуже круто і Влад схожий на чарівника.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Влад Яма розчулив зворушливим відео з синочком Леоном. Хореограф з дружиною воліють поки що не показувати обличчя дитини.