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Бог світла і тепла: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 14:29
Бог світла і тепла: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф взяв участь у зйомках для календаря

Відомий український хореограф Влад Яма любить вражати шанувальників незвичайними образами і ділитися архівними фото - так, нещодавно він показав, як виглядав в студентстві під час проживання в гуртожитку. До речі, тоді харизматичний суддя Танців з зірками ще міг похвалитися шевелюрою на голові! А напередодні Нового року артист взяв участь у зйомках для календаря Хранителі від журналу "Наталі".

При цьому він приміряв досить несподіваний і ефектний образ Білобога і показав результат на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Влад відображений в бордовому піджаку. В одній руці він тримає старовинний ліхтар, а з іншої вириваються промені світла. Крім того, на обличчі Ями можна розгледіти золотисті візерунки, що світяться - без комп'ютерної обробки явно не обійшлося.

"В образі Білобога для календаря ХРАНИТЕЛІ для @natalimagazine . Бог світла, тепла і удачі. (Але не Київенерго). Все як у житті,... ну крім Бога", - з гумором прокоментував фото хореограф.

Бог світла і тепла: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники не залишили без уваги такий незвичайний кадр і зазначили, що вийшло дуже круто і Влад схожий на чарівника.

  • Ха!) Молодця і підколоти мастак
  • Вражаюче.
  • похж на чарівника )
  • Класне фото
  • Шота образ Бога хитро дивиться! Ясно, що задарма нічого не дасть!)))
  • Клас
  • Ві і по танцях, і за фотосесія і вобще......
  • Шикарне Фото
  • Залік
  • Білі

Бог світла і тепла: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма розчулив зворушливим відео з синочком Леоном. Хореограф з дружиною воліють поки що не показувати обличчя дитини.

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